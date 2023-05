Terremoto in Giunta ad Arcore, ecco chi prenderà il posto dell'assessore silurato Tozzi

Il dado è tratto. Come anticipato martedì scorso in anteprima dal Giornale di Vimercate e dal nostro sito primamonza.it, è Luca Travascio, segretario cittadino di Fratelli d'Italia, il nuovo assessore della Giunta arcorese di centrodestra guidata da Maurizio Bono.

Dunque l'esponente del partito di Giorgia Meloni prende il posto dell'ex vicesindaco Pino Tozzi, silurato ad inizio settimana dallo stesso Bono e sollevato dei suoi incarichi.

"Come tutte le macchine anche quella amministrativa che governa una città importante come Arcore, aveva bisogno di un tagliando. Non solo politico - ga sottolineato il sindaco Bono attraverso un comunicato stampa diramato nella tarda serata di ieri, venerdì - Dopo la decisione di revocare l'incarico all' ex vicesindaco Giuseppe Tozzi, ho riflettuto su quella che era una necessità ormai non più rinviabile per raggiungere gli obiettivi che come coalizione ci eravamo prefissati all’inizio del mandato voluto dai cittadini. Ho compiuto tutti i passaggi amministrativi e politici necessari informando della mia decisione i livelli locali e regionali di Fratelli d’Italia. Il ministro Daniela Santanchè ha ascoltato con attenzione le motivazioni della mia decisione e si è detta pienamente d’accordo sull’evoluzione data e da dare per il rilancio di Arcore".