Tour in bici con l'assessore alla scoperta delle aree verdi da recuperare

Gli esperti di ecologia del "Tavolo Permanente Ambiente e Ecologia" alla scoperta delle aree verdi di Villasanta.

Con un fine nobile: immaginare un modo per valorizzarle. E in perfetto stile eco-friendly, lo hanno fatto in sella alle loro biciclette.

Aree verdi da riqualificare

Nei giorni scorsi i componenti dell’organismo consultivo, presieduto da Patrizia Di Giovinazzo e composto da Stefania Cardin, Alberto Sironi, (Associazione “Thuja Lab), Stefano Molisani (Associazione GAES F. Marotta), Marco Malegori, Michele Nardella, Matteo Andreoni, Sergio Venezia, Franco Steiner, Daniela Greco e Angelo Corti, hanno percorso un itinerario sul territorio cittadino seguendo la mappa delle aree verdi cittadine, comprese quelle meno battute.

Proprio su quelle si sono concentrati i sopralluoghi del gruppo che ha fatto tappa: presso l’area verde che costeggia il muro del Parco in prossimità dell’ex fabbrica Rossi Simeone; in via Piave (traversa di via Della Vittoria); in piazza Canova (di fronte a via Vecellio); accanto all’area cani di via Della Resega, spazio verde in passato destinato a campetto di pallone e tuttora usato dai ragazzi per giocare; in un’area di via Loi, terreno verde e fruibile; nell’area nei pressi della base Scout (via Toti) inserita nel Parco Valle Lambro; negli spazi verdi attualmente non fruibili di proprietà comunale, inseriti nel perimetro dell’ecomostro di via Fieramosca; in alcune aree incolte in prossimità del centro commerciale Il Gigante.

Come tutelarle?

L’obiettivo è stato quello di mettere a fuoco le caratteristiche e le potenzialità di ciascuna di queste aree per scoprire come tutelarle o come renderle più fruibili per i cittadini.