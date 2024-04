Usmate Velate, Vimercati alza il sipario sulla lista: "Gente che ha a cuore il nostro paese"

"Vogliamo cambiare le cose, a partire da questo posto". Si alza così il sipario sulla lista "Usmate e Velate Insieme", la civica che, supportata da Lega, Fratelli d’Italia a Udc, sostiene la candidatura a sindaco di Usmate Velate di Stefano Vimercati.

Usmate Velate: Vimercati alza il sipario sulla lista

La presentazione dei candidati (o almeno una parte di essi) è andata in scena venerdì nella palazzina del Centro sportivo di via Luini, "fulcro delle attività dei nostri ragazzi, che però è stato dimenticato da questa Amministrazione", ha sottolineato l’alfiere della coalizione. Al suo fianco esponenti attuali e storici del centrodestra che anche questa volta faranno parte della corsa elettorale: Daniele Ripamonti (ex candidato sindaco per la Lega nel 2019), Vanessa Amati (capogruppo di "Cambiamo Insieme"), Rodolfo Biella, Virgilio Alberti e Valeria Mariani.

Diversi volti nuovi

Ma spazio anche a persone nuove, conosciute sul territorio e nel tessuto sociale di Usmate Velate. Tra loro: Giuseppe Degradi (già candidato sindaco a Ronco Briantino cinque anni fa), Aldo Iannone (fondatore dell’Us Volley), John Greco, Cristiana Passoni (proprietaria del rifugio per cani "Seconda Chance Rescue Dog"), il giovanissimo Tommaso Brambilla e Maurizio Spinelli (responsabile del settore femminile dell’Asd Nuova Usmate Calcio).

"Tutta gente che ha Usmate Velate nel cuore, che conosce i problemi e che ad essi vuole dare risposte e soluzioni per il bene dei cittadini e del territorio - rimarca Vimercati - Qualche nome manca ancora all’appello, ma molto presto la lista sarà presentata al completo, mancano solo alcuni passaggi burocratici".

I temi della campagna elettorale

Il candidato ha anche lanciato quelli che saranno i temi fondanti del proprio programma elettorale:

"Vogliamo tornare ad avere un paese vivo, vivibile e partecipe dopo anni di miopia e stanchezza che hanno portato degrado e incuria - ha rimarcato Vimercati - Oggi il malcontento tra le persone è palpabile perché il Comune di è allontanato dai cittadini e non si pone più al loro ascolto. Basti pensare allo sciagurato progetto di via Cavour, ma anche a questo Centro sportivo, totalmente dimenticato dall’Amministrazione. Genitori e dirigenti lamentano scarsa manutenzione e attenzione, motivo per cui abbiamo chiesto i bilanci della società, perché vogliamo vederci chiaro e ridare vita a questo luogo con nuovi campi e nuove strutture che possano aumentare l'offerta per i ragazzi. Ripartiremo proprio da qui, dalla manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico che negli ultimi anni ha lasciato parecchio a desiderare. L’obiettivo primaria è quello riaprire le porte del Municipio".

Sicurezza e Pedemontana

Poi ancora su alcuni argomenti che verranno poi presentati nel corso delle prossime settimane: