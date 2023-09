Il sindaco scrive ai bambini che iniziano la prima elementare "Sarà come il primo tuffo in mare all’inizio dell'estate"

Il primo giorno di scuola si sa, è un momento particolarmente atteso dalle famiglie e dai loro bambini, emozionante e carico di aspettative. Anche quest'anno il conto alla rovescia è iniziato: il prossimo 12 settembre si torna sui banchi e così il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio assieme all'assessore all'istruzione Gabriele Borgonovo, per il terzo anno consecutivo, hanno deciso di dedicare un'attenzione particolare ai più piccoli, a coloro che si affacciano adesso al mondo della scuola.

Il loro augurio per "un inizio sereno, con il sorriso sulle labbra e l‘emozione negli occhi" è scritto in una lettera che in questi giorni tutti i bambini e le bambine di Concorezzo che inizieranno la prima elementare, circa 130, troveranno nella casella della posta.

La lettera del sindaco di Concorezzo a tutti i bimbi che andranno in prima elementare

“Abbiamo voluto inviare un messaggio ai nostri concittadini che a settembre inizieranno la scuola primaria per far sentire ai giovani concorezzesi il supporto e la condivisione dell’intera città per l’inizio di un viaggio così importante e bello come quello nel mondo della scuola - ha sottolineato il sindaco Mauro Capitanio -. Questa lettera è un modo per celebrare insieme un momento importante ed emozionate nella vita dei nostri concorezzesi più piccoli e delle loro famiglie. Accorgersi di questo è fondamentale perché significa condividere e dare un segnale di presenza delle istituzioni anche nei momenti belli della vita all’interno della nostra comunità”.

“E’ il terzo anno che inviamo la lettera ai bambini che iniziano la scuola elementare- ha commentato l’assessore all’Istruzione Gabriele Borgonovo-. Si tratta di un’iniziativa che si aggiunge alle altre azioni che, a livello comunale, abbiamo attivato nei confronti dei bambini di Concorezzo.

Pensiamo infatti al pacco bebè consegnato alle famiglie dei nuovi nati, alle iniziative in ambito scolastico e culturale, alle attività didattiche finanziate tramite il piano del diritto allo studio e al potenziamento delle strutture sportive in città”.

La lettera