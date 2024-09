Un augurio per l'inizio di un viaggio unico che si chiama scuola. Ma anche un incoraggiamento, in un momento storico in cui tutto va di fretta, a vivere la scuola con lentezza, prendendosi il proprio tempo, per imparare, discutere, riflettere, confrontarsi.

La lettera del sindaco per i bambini che iniziano le elementari "Vivete questo viaggio con preziosa lentezza"

Questo in sostanza il messaggio del sendaco di Concorezzo Mauro Capitanio indirizzato a tutti i piccoli cittadini, circa 125, che il 16 di settembre inizieranno al prima elementare.

Il primo cittadino in questi giorni ha inviato a tutti i bambini una lettera firmata oltre che da lui anche dall'assessore all'Istruzione Angela Cantù. Un’iniziativa pensata per celebrare un momento così importante nella vita dei bambini e delle loro famiglie. “Anche quest’anno abbiamo voluto inviare una lettera personalizzata ai nostri concittadini che a settembre inizieranno la scuola primaria- ha sottolineato il sindaco Mauro Capitanio -. Si tratta di un modo per condividere e dare importanza a un momento così unico nella vita di ogni bambino. Un gesto semplice che però, siamo certi, possa dare anche un segnale della presenza delle istituzioni anche nei momenti belli della vita dei nostri cittadini”. “Nella lettera abbiamo voluto sottolineare l’importanza di vivere l‘esperienza scolastica nel rispetto dei tempi di ognuno, senza fretta- ha spiegato l'assessore all'Istruzione Angela Cantù-. Un invito, quindi, a conoscere la bellezza della lentezza. In un mondo che va di fretta, la scuola è infatti il luogo giusto per rallentare e concedersi il tempo necessario per crescere nel dialogo e nel confronto rispettando i tempi naturali di ognuno. Questa iniziativa si aggiunge agli altri progetti attivi in città per le famiglie e per i bambini come il pacco bebè consegnato ai nuovi nati e le tante iniziative culturali e sportive”.

La lettera