Ha preso il via ieri, martedì 17 gennaio, il progetto rivolto a 12 studenti di quattro scuole vimercatesi che prevede circa 300 ore di formazione (25 per ogni studente) al fianco di amministratori, funzionari e tecnici comunali. Lo scopo è quello di favorire la conoscenza del funzionamento del Comune attraverso al partecipazione ad attività istituzionali.

L'educazione alla cittadinanza passa per il Comune: formazione di 300 ore per gli studenti

Attraverso un confronto diretto sia con la parte politica sia con quella tecnica e amministrativa, il progetto "CivicaMente" si prefigge l'obiettivo di un'educazione alla cittadinanza quanto più "sul campo" possibile.

Una esperienza importante

Il progetto, promosso dal Presidente del Consiglio Comunale Davide Nicolussi e coordinato dall’Ufficio Organizzazione del Personale, coinvolge 12 studenti delle classi terze e quarte degli istituti Banfi, Vanoni, Einstein e Floriani. Ciascuno di loro svolgerà a Palazzo Trotti 25 ore di formazione, che entreranno a fare parte dei rispettivi curricula dei Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO), la ex “alternanza scuola-lavoro”.

La prima visita

Il 17 gennaio gli studenti hanno fatto visita al Municipio, dove hanno conosciuto Sindaco e Assessori e visitato le sedi in cui si svolge l’attività del Comune: Biblioteca, Comando di Polizia Locale e Area Servizi alla Persona in piazzale Marconi e MUST.

Per tutte le fasi del progetto i ragazzi sono affiancati a tutor, sia per la parte politica che per quella tecnica e amministrativa. Il Presidente Nicolussi e i consiglieri Daniele Dossi e Luca Caprioli hanno illustrato loro, in un’unica sessione presso gli istituti scolastici, il funzionamento delle istituzioni comunali: le competenze e le funzioni di Giunta, Consiglio, Commissioni Consiliari, Conferenza dei Capigruppo, delle Aree e dei Settori tecnici e amministrativi.

Al fianco di Sindaco e Assessori in una giornata di lavoro

Gli studenti poi torneranno in Comune dove, a coppie, seguiranno parte di una giornata di lavoro prima accanto a Sindaco e Assessori e poi a fianco dei funzionari di vari uffici (Lavori Pubblici, Ecologia, Spazio Città, Ragioneria,

Segreteria Generale, Servizi Sociali, Cultura, Biblioteca, MUST, Commercio, Polizia Locale). Assisteranno inoltre alle

sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.