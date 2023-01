Sono tanti e diversificati i progetti messi a punto per l’anno scolastico 2022/2023 relativi alla programmazione didattica ed educativa delle scuole di Cesano Maderno. E i contributi per sostenere le nuove progettualità e le spese di funzionamento delle due scuole dei due Istituti Comprensivi ammontano a € 92.086,26.

Progetti innovativi nelle scuole: Cesano stanzia 92mila euro

“L’assegnazione di fondi per rendere sempre più interessante ed inclusiva l’attività didattica ed educativa - spiega il Sindaco Gianpiero Bocca - è una funzione strategica per progettare una scuola che sia al passo con i cambiamenti della società e non lasci indietro nessuno, ma promuova la crescita di tutti”.

Ambiti diversi

Per quanto riguarda le nuove progettualità queste spaziano davvero su ogni ambito: dall'ambiente, all'educazione civica, al contrasto a fenomeni come il disagio e al supporto della disabilità e dell'inclusione.

“Ringrazio gli assessori Manuel Tarraso, Martina Morazzi e Cinzia Battaglia per il loro contributo alla valutazione delle attività progettuali - aggiunge l’assessora all’Istruzione e allo Sport Rosanna Arnaboldi -. Vorrei evidenziare inoltre il costante impegno dei nostri Uffici nella collaborazione con le scuole, le famiglie e le associazioni per condividere progetti che sensibilizzino ragazze e ragazzi su temi chiave come l’ambiente o l’educazione civica e soprattutto progetti volti a contrastare il disagio e la disabilità”.

Bisogni speciali

In particolare vengono promossi progetti nelle aree dei Bisogni Educativi Speciali, dell’Handicap e dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Proprio per interventi a favore di minori con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, come la dislessia, sono stati erogati direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione ai due Istituti Comprensivi cittadini fondi per 10 mila euro. Oltre 47 mila euro poi sono destinati al supporto alla programmazione educativa e didattica.

Il dettaglio dei progetti

Vediamo nel dettaglio quali sono i progetti innovativi messi in campo dall'Assessorato all'Istruzione per migliorare l’offerta educativa e integrarla sempre più rispetto alla realtà territoriale cesanese:

Alfabetizzazione, alimentazione e progetti ambientali

- Laboratori di mediazione culturale e linguistica per prima alfabetizzazione pensati per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I° grado statali.

- Progetti Ambientali e di Educazione Alimentare:

“RI-laboratori”: campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata, a cura di Gelsia Ambiente. Per le classi 3° delle scuole primarie di I grado.

“Plastic Challenge”: campagna di sensibilizzazione per il contrasto alla presenza della plastica negli oceani, a cura di Gelsia Ambiente. Per le classi 4° delle scuole primarie di I grado.

“Dove lo butto”: campagna di sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei rifiuti, a cura di Gelsia Ambiente. Per le classi 1° delle scuole secondarie di I grado.

“Economia circolare”: a cura di Gelsia Ambiente. Per le classi delle scuole secondarie di I grado.

“A scuola con Lipu”: percorso sulla biodiversità e la natura in città, a cura dell’Oasi Lipu di Cesano Maderno. Per le scuole di ogni ordine e grado.

“Educazione ambientale”: a cura del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Per le scuole primarie.

Progetto di Educazione Alimentare: a cura di Sodexo. Per scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di I grado.

“Liberi di scegliere 1”: campagna di sensibilizzazione ad una sana alimentazione, a cura di LILT Milano, Monza e Brianza. Per le classi 2° delle scuole secondarie di I^ grado.

Contrasto agli stili di vita a rischio

“Liberi di scegliere 2”: campagna di sensibilizzazione volta a contrastare gli stili di vita a rischio e le dipendenze, a cura di LILT Milano, Monza e Brianza.

Per gli Istituti Comprensivi del territorio. “Guadagnare salute: Liberi di scegliere”: campagna di sensibilizzazione al contrasto all’insorgere di stile di vita a rischio, a cura di LILT Milano, Monza e Brianza. Per le scuole secondarie di I^ grado.

“Guadagnare salute: 50 sfumature di prevenzione”: campagna di sensibilizzazione ad una sana alimentazione, a cura di LILT Milano, Monza e Brianza. Per le classi 3° delle scuole secondarie di I^ grado.

“Guadagnare salute: Scegli con gusto, fatti una mela”: campagna di sensibilizzazione ad una sana alimentazione, a cura di LILT Milano, Monza e Brianza. Per le classi 4° delle scuole primarie del I^ circolo.

Progetti Sociali e di Educazione Civica

“Progetto AID nelle scuole” per la sensibilizzazione sulla disabilità DSA e BES, la didattica inclusiva e gli spazi educativi, per studenti e insegnanti delle scuole primarie e scuole secondarie di I grado del I^ e II^ circolo.

“INTERconNETtiamoci … ma con la testa”: progetto di formazione e informazione nel settore della sicurezza informatica, a cura di Lions Club Cesano Maderno Borromeo. Per classi 4° e 5° delle scuole primarie e 1° e 2° delle scuole secondarie di I grado.

“Poster per la pace”: a cura di Lions Club Cesano Maderno Borromeo. Per scuole secondarie di I grado.

“Seleggo dislessia”: a cura di Lions Club Cesano Maderno Borromeo. Per gli Istituti Comprensivi del territorio.

“Agente 00 Sigarette”: campagna di sensibilizzazione contro il fumo e sensibilizzazione ad un corretto stile di vita, a cura di LILT Milano, Monza e Brianza. Per le classi 4° delle scuole primarie del I^ circolo.

“La Resistenza a Cesano Maderno. Un luogo, una storia. Io racconto”: percorso alla scoperta della storia contemporanea della città e dei protagonisti della Resistenza cesanese, a cura di ANPI sez. di Cesano Maderno. Per scuole secondarie di I grado.

“Unità Nazionale, Cittadinanza, Impegno sociale”: percorso formativo sul Tricolore, il valore della Patria e l’importanza dell’impegno civico e sociale, a cura di Gruppo Alpini di Cesano Maderno. Per le classi 4° e 5° delle scuole primarie.

“Il Milite non più ignoto”: percorso formativo sui monumenti ai caduti e sulla ricostruzione della “memoria locale”, a cura di Gruppo Alpini di Cesano Maderno. Per le classi 1° e 2° delle scuole secondarie di I grado.

Progetto di Educazione Stradale: in collaborazione con la Polizia Locale

Progetto Scuola Sicura: per scuole primarie – in collaborazione con l’associazione Volontari Protezione Civile

Progetto Ri-bici

Progetti Sportivi

Progetto didattico di “educazione motoria” tramite lo sport e l’alimentazione, a cura di POB Binzago 2017 ASD. Per classi della scuola primaria e secondaria di I grado.

Progetti Culturali

Percorsi per la promozione del libro e della lettura, a cura della Biblioteca Civica V. Pappalettera:

“Le storie quelle belle!”, per le classi 2° delle scuole primarie.

“Trivial books”, per le classi 1° delle scuole secondarie di I grado.

“We Share Books”, per le classi 2° e 3° delle scuole secondarie di I grado.

“Vincenzo Pappalettera, autore della memoria”: presentazione dell’autore e dell’opera di Vincenzo Pappalettera, a cura della Biblioteca Civica V. Pappalettera. Per le classi 1° delle scuole secondarie di I grado.

Educazione Musicale: Vivai – Under 13 Orchestra: progetto musicale per costruire un’attitudine esplorativa tramite la musica, a cura di Ricordi Music School – Fondazione La Nuova Musica. Per scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di I grado.

Promozione delle materie Stem e sport

Tra gli obiettivi da sviluppare rientra la promozione dell’accesso femminile alle materie STEM (science, technology, engineering, mathematics).

Le concessioni per la gestione della piscina comunale e del campo di calcio presso la struttura A. Volpi offrono inoltre l’opportunità di iniziative per l’avviamento allo sport e dei corsi gratuiti di nuoto.