Riaperta la scuola Munari a Seveso, ma solo una classe è tornata in presenza. Le altre seguiranno un calendario di rientro stabilito dall’ATS Brianza.

Riaperta la scuola Munari a Seveso

È stata nuovamente riaperta oggi la scuola primaria Bruno Munari, situata in Via Monte Bianco, all’Altopiano. Alla scuola erano state sospese le attività in presenza, ed erano stati posti in isolamento domiciliare (quarantena) tutti gli alunni, compresi quelli delle classi non interessate da casi di positività al “coronavirus”, lo scorso 27 aprile.

Il provvedimento di chiusura, decretato dalla Dirigente scolastica, su indicazione dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, era scattato in conformità con quanto previsto dalla nota regionale 13306/2021, a seguito del riscontro di diversi casi positivi al virus Covid-19 che aveva portato all’isolamento di diverse classi.

Era poi stato prorogato lo scorso fine settimana in quanto a seguito di tamponi disposti dall’ATS Brianza erano state riscontrate positività che concorrevano ancora a prevedere la chiusura del plesso.

Solo una classe è tornata in presenza

Proprio a seguito del riscontro di troppi casi positivi al “coronavirus”, la scuola “Munari” era già stata chiusa dal 10 marzo al 19 marzo scorsi. Oggi, dunque, è stata riaperta, ma solo 1 classe ha potuto riprendere l’attività in presenza. Le altre seguiranno un calendario di rientro stabilito dall’ATS Brianza.