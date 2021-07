La scuola dell'infanzia Rodari a Vimercate organizza in collaborazione con la cooperativa sociale Aeris la sezione primavera per l'anno scolastico 2021/22.

Scuola dell'infanzia Rodari a Vimercate, in arrivo la sezione primavera

Il servizio, con almeno 10 iscrizioni, si rivolge ai bambini dai 24 ai 36 mesi e sarà attivo da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. La retta mensile è fissata in 450 euro.

"La presenza di una sezione primavera all'interno del nostro plesso - spiega la cooperativa Aeris nella presentazione del progetto educativo della sezione primavera - fornirà l'opportunità unica di elaborare un progetto di continuità educativa che non si limiti a pochi sporadici incontri, ma che potrebbe coinvolgere la quotidianità dei bambini fornendo loro basi più solide affinché l'inserimento nelle sezioni della nostra scuola dell'infanzia avvenga più serenamente. Le famiglie potrebbero sentirsi accolte da subito in un ambiente già conosciuto, in cui hanno già costruito relazioni di fiducia, base fondamentale per la costruzione di un percorso formativo condiviso con la scuola. Tutto ciò presuppone uno scambio e una condivisione tra le due realtà (sez. Primavera/Scuola dell’infanzia) che dovranno programmare e concordare tempi, modalità e spazi d’incontro per concretizzare il progetto di continuità educativa.

Per informazioni è possibile contattare l'istituto comprensivo Manzoni al numero di telefono 039.668505 oppure via mail all'indirizzo mbci8eW005@istruzione.it

Oppure è possibile scaricare il progetto educativo con il dettaglio delle finalità degli obiettivi della giornata tipo e i moduli per l'iscrizione.