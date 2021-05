Dopo la fine dell’anno scolastico partiranno a Seveso i lavori di messa a norma dei cancelli delle scuole. A confermarlo l’Amministrazione comunale la quale ha comunicato che la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di adeguamento e

messa a norma con rilascio certificazione “UNI 31241 2016” di tutti i cancelli degli edifici scolastici.

Seveso: in estate la messa a norma dei cancelli delle scuole

L’intervento costerà circa 100mila euro, ed è interamente finanziato da Regione Lombardia tramite il Fondo “Interventi per la ripresa economica” istituito quale misura per rilanciare il sistema economico-sociale e fronteggiare l’impatto negativo sul territorio derivante

dall’emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19.

Le strutture interessate

I cancelli interessati dai lavori saranno: tutti quelli della scuola dell’infanzia Gianni Rodari (Via Enrico Fermi), dell’asilo nido Comunale (Via Monte Rosa), della scuola primaria Bruno Munari (Via Monte Bianco), della scuola primaria Carlo Collodi (Via Adua), della scuola

secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci (Via Alcide De Gasperi), della scuola primaria Enrico Toti (Via Antonio Gramsci) e della scuola secondaria di primo grado Don Aurelio Giussani (Via della Cavalla).

I lavori

I lavori prevendono, nello specifico, per ogni cancello la valutazione della struttura meccanica, la valutazione della resistenza di carico del vento, il controllo visivo delle saldature, il controllo delle distanze di sicurezza, al controllo del dimensionamento degli accessori, la verifica dello stato di usura degli accessori, la verifica dell’eventuale presenza di elementi che possano determinare o creare problemi di stabilità, la redazione di una relazione di verifica meccanica dei cancelli esistenti e l’adeguamento del cancello esistente con conseguente marcatura CE.

“Necessità di una urgente manutenzione”

“L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Luca Allievi ha messo al centro del suo programma la sicurezza, in primis dei bambini e delle bambine che frequentano le scuole sevesine – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessia Borroni – Gli interventi nei plessi cittadini sono continui e articolati e l’obiettivo è di mettere a norma e in sicurezza tutti gli spazi anche solo di passaggio di alunni, docenti e personale di servizio. Da sopralluoghi con il personale dell’Ufficio tecnico è emersa subito la necessità di una urgente manutenzione non solo dei cancelli principali di ingresso/uscita, ma anche dei cancelli secondari utilizzati, ad esempio, per il transito di mezzi per la manutenzione del verde e che potrebbero essere utilizzati come uscite d’emergenza. L’intento è di eseguire i lavori entro l’inizio del prossimo anno scolastico per non disturbare l’attività didattica”.

(In copertina la scuola primaria Toti a Seveso)