La US Folgore Caratese ha ufficializzato l’acquisto di Modou Diop, bomber classe ’92 ex Gravina e Siracusa. Nella scorsa stagione ha giocato in Serie D prima con la maglia del Seregno e poi con quella del Tau Calcio Altopascio. 15 le reti nelle 29 presenze complessive in campionato.

Altro nuovo acquisto per la US Folgore Caratese: arriva Modou Diop

Dopo aver annunciato i primi due acquisti (un difensore e un trequartista) la squadra di Carate prosegue con la campagna acquisti e annuncia l'arrivo del 31enne, dalla lunga esperienza.

Nato a Mbackè, Senegal, il 21 ottobre del 1992, Diop ha accumulato tanta esperienza nei diversi anni trascorsi nel campionato di Serie D per oltre un centinaio di gettoni in categoria. Nella stagione 2017-18 la prima volta tra i dilettanti con il Troina. 13 reti in 25 presenze che lo lanciarono verso il professionismo. Quella successiva fu la sua unica stagione in Serie C, passata per metà con il Siracusa dove segnò 4 reti in altrettante gare di Coppa Italia Serie C, e poi con l’Arzachena dove arrivò la gioia del primo centro in terza serie, all’ultima giornata contro il Gozzano.

Con l’Acireale il ritorno in Serie D dove ha giocato anche con Ragusa, Rotonda e Gravina: 17 gol due stagioni fa in gialloblù.

Centravanti che sa fare anche la seconda punta, nell’ultima stagione ha giocato con Seregno e Tau: 15 reti in 29 presenze complessive.

E ora la maglia della Folgore Caratese che accoglie il suo nuovo attaccante.