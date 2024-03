Un oro che conferma l'ottimo stato di forma dell'atleta. L'atleta è Nicolò Sartirana della Climbers Triuggio che, nel fine settimana ha conquistato il primo posto nella terza tappa di Coppa Italia Boulder.

Arrampicata: in Coppa Italia Boulder oro per Nicolò Sartirana della Climbers Triuggio

Neanche il meteo è riuscito a smorzare il calore della passione di atleti e organizzatori che hanno dato vita, nel weekend appena trascorso, ad un’emozionante conclusione del circuito di Coppa Italia Boulder. Nelle qualifiche gli atleti sono stati divisi in due gruppi, da cui sono stati selezionati i 24 semifinalisti e le 24 semifinaliste che hanno tirato fuori tutte le loro risorse per riuscire a guadagnare i primi posti in classifica e accedere così alla finale.

Tra questi anche Nicolò Sartirana, nel gruppo A insieme a Michele Bono (B-Side Torino) e Davide Marco Colombo (Fiamme Oro).

Dopo una semifinale molto intensa e difficile, la finale conferma l'alto livello della gara ma Nicolò Sartirana riesce nell'impresa con 2 top, 4 zone, 3 e 6 tentativi e vince l'oro della prima tappa di Coppa Italia, dopo un 2023 ricco di secondi posti.

"L’obiettivo è vincere la Coppa del Mondo"

“Sono veramente felice - ha detto a conclusione della gara. Mi sono allenato tanto, la stagione scorsa sono arrivato spesso secondo e in tanti si aspettavano l’oro, ad inizio stagione avevo tanta pressione, ma stavolta avevo un mindset positivo: tappa stupenda, blocchi belli, mi sono divertito. Sono cresciuto molto in gara, imparando ad affrontare la pressione delle aspettative.

Dopo il 6° posto in Coppa del Mondo giovanile 2023, quest’anno ammette di avere mire più alte:

“L’obiettivo è vincere la Coppa del Mondo, provare a competere con i più forti e vedere a che livello sono. Sono certo che più continuo ad allenarmi più mi avvicino a questo sogno.”

Dal 2018 veste la divisa della Nazionale

Sartirana che milita nella squadra Climbers Triuggio, nel 2023 si è piazzato secondo in Coppa Italia Assoluta. Dal 2018 veste la divisa della Nazionale, prima Giovanile e poi Senior, si è qualificato sesto ai Mondiali Giovanili di Dallas nel 2022.

Il risultati di questo weekend confermano l'ottimo stato di forma dell'atleta, che ora affronterà i Campionati Italiani e verrà con ogni probabilità chiamato a rappresentare l'Italia nelle competizioni internazionali che inizieranno ad aprile.