Tre appuntamenti molto importanti per il Ctl3 Atletica di Bernareggio, Carnate e Ronco Briantino.

Atletica, fine settimana impegnativo e ricco di risultati per il Ctl3

Al meeting internazionale di Pergine Valsugana che si è tenuto lo scorso 17 giugno, il "piatto forte" è stato sicuramente Crippa Yeman che ha tentato il record italiano nei 3000 e Leonardo Fabbri nel getto del peso, reduce dalla vittoria della Diamond Ligue. Ma le gare messe insieme per il programma del meeting sono state tutte di alta qualità.

Se Leonardo Fabbri vince il getto del peso con un incredibile 21,81 e Crippa Yeman corre forte il suo 3000 in 7.47.3, grandi soddisfazioni arrivano anche da Giulia Rota che si esibisce in un superlativo 400 ostacoli sfiorando anch'essa la vittoria e arrivando seconda per soli 16 centesimi. La gara va a Quaglieri Lucia ( Fratellanza Modena ) in 62.91.

Non è da meno nei 400 l'ostacolista Mantua Matteo, inserito anch'esso nella serie migliore del meeting: chiuderà la giornata quinto con lo stagionale a 56.98.

Bravissimo nei 1500 della serie pre-meeting anche il carnatese Marino Riccardo che è terzo con un ottimo 4.10.59.

Trofeo dei Laghi

Sempre nel weekend si è tenuto a Rovellasca il Trofeo dei Laghi con diverse province presenti: Genova, Torino, Biella, Milano, Brescia, Basso Verbano, Sondrio, Varese, Cremona, Bergamo, Pavia ed Vercelli. A rappresentare Milano sui 300 l'atleta del Ctl3 Bregni Tommaso che raggiunge il terzo posto con un 36.95.

Trofeo Brambilla a Cinisello Balsamo

Da segnalare anche i risultati ottenuti al meeting Memorial Trofeo Brambilla a Cinisello Balsamo.

Schierati tutti i componenti che stanno preparando i campionati Italiani nella 4x400: per il ctl3 spicca Cremonini Davide che segna un ottimo 53.46 a soli 12 centesimi dal personale; primato per Bo Luca in 54.83 e Barbagallo Leonardo 55.33.

Bravissima anche Lombardi Monica che si gioca il tutto per tutto nei primi 300 dei sui 400 che chiude in quinta posizione con il tempo di 62.01. Bravo anche Molena Daniele, settimo nei 3000 e anche lui vicinissimo al personale con 9.23.90.

Il prossimo fine settimana ci saranno i Campionati Italiani allievi e allieve a Caorle: al via tutti i ragazzi e le ragazze del Ctl3, in un campionato italiano che vedrà certamente la squadra brianzola protagonista, soprattutto nelle 4x400.