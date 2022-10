Ottime prestazioni che valgono il pass per la finale nazionale. Camilla Lozito e Matilde Sabatini, entrambe atlete della Casati Arcore cedute per quest'anno alla società piemontese Rhythmic School di Candelo, escono soddisfatte dalla zonale tecnica del campionato di specialità Gold che si è svolto nel fine settimana a Cantalupa.

Camilla e Matilde staccano il pass per la finale nazionale

Camilla Lozito, categoria J3, si è qualificata terza alla palla ed ha staccato il pass per la finale nazionale di Catania il prossimo 4-5-6 novembre; buona anche la prestazione di Matilde Sabattini, categoria J2 alle Clavette, che ottiene un ottimo settimo posto a causa di un piccolo errore proprio a fine esercizio.

Camilla e Matilde hanno anche presentato l'esercizio in coppia con palla e nastro concludendo in in quarta posizione e mancando di un soffio la qualificazione nazionale. Le allenatrici arcoresi Simona Mattavelli e Cristina Di Lieto sono soddisfatte e proseguono il lavoro in vista delle prossime competizioni.