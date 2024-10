E' brianzolo il Campione Italiano Enduro G5 2024

Si chiama Dario Lamura, classe 1971, è nato a Milano ma è residente a Triuggio e si laureato domenica 27 settembre a Città della Pieve, in provincia di Perugia Campione Italiano Enduro G5 2024.

Il campionato Italiano Enduro regolarita' Gruppo 5 organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana è il campionato nazionale riservato alle moto da fuoristrada vintage costruite fino all'anno 1985 più importante al mondo, considerando il numero medio di piloti iscritti ad ogni gara (oltre 300) e il parco moto di grandissimo prestigio e valore storico con pezzi rarissimi e molto preziosi.

Un campionato nazionale lungo ed impegnativo quello a cui ha preso parte il portacolori del team LMO Aofficial.it articolatosi su ben sette prove da nord a sud Italia con tappe a Bologna, Salerno, Macerata, Gorizia, Cuneo e Perugia.

Questa battuta d'arresto ha azzerato completamente il vantaggio che avevo accumulato in classifica sugli altri piloti rimescolando completamente le carte. Stringendo i denti, pur infortunato, dopo solo 4 settimane dall'incidente ho comunque deciso di iscrivermi alla prova sucessiva in Piemonte per non perdere ulteriori punti e dire addio definitivamente al campionato. Guidando praticamente con una mano sola ho colto un inaspettato e prezioso secondo posto che ha tenuto aperta una porta per il titolo. Sono così arrivato alla prova finale in Umbria ancora non in perfetta forma fisica ma comunque pronto a dare il tutto per tutto e qui il colpo di scena dato che il mio principale avversario Gilardi non ha potuto prendere il via conseguentemente ho potuto impostare una strategia di gara meno esasperata ed è stato sufficente contenere gli avversari con un ragionato quarto posto di giornata per laurearmi Campione Italiano.