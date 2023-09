Le affascinanti montagne di Riolunato hanno ospitato con successo le Finali Nazionali di Pesca alla Trota Lago con esche naturali, per le categorie under 14, 18 e 23 nei giorni 9 e 10 settembre. La competizione si è tenuta nella suggestiva località del Lago le Polle, in provincia di Modena.

Finali Nazionali di Pesca alla Trota Lago, in gara anche il giovane Francesco Sironi

Nella finale di campionato, i giovani talenti della pesca alla trota lago hanno dimostrato il loro valore, mettendo in mostra determinazione e abilità notevoli. Filippo Magni (Valsassina), si è distinto nella categoria under 14, raggiungendo il secondo posto.

Per la categoria under 23, Simone Vismara (Erba) ha ottenuto il 7° e 2° di settore. Non da meno, Francesco Sironi di Besana conquistando il 3° e 4° di settore.

La gara si è distinta per la sua organizzazione impeccabile e per l'atmosfera di sportività da parte di tutti gli partecipanti, in un contesto unico come quello del lago modenese. Il risultato è stato una competizione ben riuscita che ha lasciato un segno positivo nei cuori dei partecipanti e degli spettatori.

(Immagini di Foto Ottica Bonfanti)