C'era anche la portacolori degli arcieri dell'Airone di Carate, nel fine settimana, al Museo Piana delle Orme di Latina dove si è svolta la finale del trofeo Pinocchio 2024 rivolto ai ragazzi dalla terza elementare alla seconda media.

Gli atleti lombardi alla finale del Trofeo Pinocchio: tra loro c'è Matilde Borgonovo

Matilde ha rappresentato insieme ad altri 14 ragazzi, la Regione Lombardia. Una finale che quest’anno è andata alla Toscana, mentre la Lombardia si è classificata al quarto posto su 21 rappresentative, conquistando due podi individuali (un argento e un bronzo).

Matilede è arrivata alle finali del Trofeo dopo aver portato a casa un brillante seccndo posto alla gara di qualifica, lo scorso 19 maggio, che si è tenuta a Casorate Sempione, in provincia di Varese. Insieme a lei, in quell'occasione, c'erano oltre 100 ragazzi, provenienti da tutte le province della Lombardia. Una stagione emozionante per l'atleta della società caratese che nel Trofeo Pinocchio, edizione invernale, era stata anche premiata per aver vinto, nella propria classe e categoria, il Gran Prix Giovanissimi.