Mancano pochissimo giorni all'inizio del Giro d'Italia Under 23 che quest'anno vede una delle tappe partire e attraversare anche la Brianza.

Il Giro d'Italia Under 23 arriva in Brianza: ecco le modifiche alla viabilità

Si tratta della quinta tappa della competizione sportiva, che partirà da Cesano Maderno e attraverserà anche Biassono, Arcore, Vimercate e Bellusco. La carovana partirà da Cesano e attraverserà corso Roma, corso Matteotti, via Duca d’Aosta, viale Indipendenza, via Cavallotti, via Sant’Eurosia, via Val Camonica, via Manzoni per poi proseguire per Biassono e poi verso la zone del vimercatese.

E proprio il Comune di Vimercate in queste ore ha diffuso le variazioni alle viabilità in programma in occasione del passaggio del Giro.

Strade chiuse a Vimercate per il passaggio del Giro d'Italia

Dalle ore 11.45 alle 13.00 saranno chiuse al traffico le seguenti vie:

- A Oreno via Per Arcore, via Matteotti e via Fermi.

- A Vimercate via Cremagnani, via Ronchi, via Crocefisso, piazzale Marconi, via Galbussera e via per Trezzo.

La carovana ciclista attraverserà il nostro territorio arrivando da Arcore e proseguirà dopo l'attraversamento

delle vie indicate verso Bellusco.

Il percorso sarà transennato e ogni incrocio/rotonda e intersezione sarà presidiato dagli agenti della Polizia Locale di Vimercate e dai volontari di Protezione civile. Sarà quindi vietato il transito e l’attraversamento nella finestra temporale indicata.