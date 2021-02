Il mercoledì della serie D: la Folgore Caratese fa il colpo

Successo prezioso per la Folgore Caratese, che tiene il passo delle rivali di zona playoff.

Tre punti d’oro

I brianzoli arrivavano dalla vittoria di domenica sul Saluzzo e hanno saputo ripetersi al cospetto di un avversario più che insidioso. Il Derthona infatti ha dato vita, insieme agli azzurri, a una partita combattuta fino all’ultimo secondo. Ultimo secondo che ha detto bene alla Folgore Caratese, capace di trovare la rete della vittoria al 95esimo grazie al navigato attaccante Alessandro D’Antoni. In precedenza c’era stato il timbro, nel primo tempo, di Jacopo Finessi e il momentaneo pareggio della squadra di casa, arrivato a poco più di 10 minuti dal termine, con Concas.

Folgore Caratese, buon passo

La squadra allenata da Emilio Longo tiene così il ritmo necessario per stare in ballo nella lotta playoff. Visto quello che stanno facendo le prime della classifica, servirà comunque correre fino alla fine per riuscire a giocarsi le proprie carte negli eventuali spareggi di fine campionato. Intanto, comunque, la Folgore Caratese (che per la sfida di Tortona ha convocato Isac Drogba) si conferma squadra di qualità, forte di un ruolino in cui figura una sola sconfitta nelle ultime 14 partite giocate.

La situazione

La classifica del girone A della serie D nazionale dopo il turno infrasettimanale (22esima giornata): Gozzano 49, Castellanzese e Bra 43, Pont Donnaz e Sestri Levante 38, Caronnese 37, Sanremese e Imperia 36, Folgore Caratese 35, Arconatese 29, Legnano e Lavagnese 28, Chieri 26, Derthona 25, Casale 24, Saluzzo 23, Varese 20, Vado 15, Borgosesia 11, Fossano 10 (Borgosesia 2 partite da recuperare; Pont Donnaz, Folgore Caratese, Legnano, Lavagnese, Saluzzo e Fossano 1 partita da recuperare). Domenica si torna in campo in casa e l’ospite è di quelli difficili: al cospetto dei brianzoli arriverà infatti il Bra, squadra al momento al secondo posto della graduatoria.