Il Piacenza interrompe la marcia del Renate: 3-1

Calcio- Serie C

Dopo 6 risultati positivi le Pantere di Cevoli cadono in riva al Po

Il Renate non riesce a proseguire nella sua serie positiva, vince il Piacenza.

La partita

Il Renate si presenta al Garilli forte di una serie positiva di 6 partite (5 vittorie - l'ultima quella con il Legnago - e un pareggio). La partita inizia male, però, visto che il Piacenza può beneficiare di un calcio di rigore dopo 5 minuti: Cesarini non sbaglia ed è 1-0. La domenica brianzola si mette anche peggio, visto che al 14esimo gli emiliani si portano sul 2-0 grazie a Corbari. La squadra di Roberto Cevoli reagisce e prima della mezz'ora arriva l'ormai "consueto" centro di Francesco Galuppini, sempre più capocannoniere del girone. Il Renate ha tutta la ripresa per riacciuffare i lupi padani, ma il gol non arriva, anzi: al 30esimo del secondo tempo il Piacenza va a bersaglio con Bobb. Si va quindi sul 3-1, risultato che resterà immutato fino alla conclusione.

Il tabellino

PIACENZA-RENATE 3-1

Reti: 5' rig. Cesarini (P), 14' Corbani (P), 29' Galuppini (R), 30' st Bobb (P).

Piacenza: (3-5-2) Pratelli, Armini, Marchi, Nava; Parisi, De Grazia (2' st Marino), Suljic, Corbari (25' st Bobb), Giordano (40' st Burgio); Cesarini (17' st Dubickas), Rabbi (25' st Raicevic). A disp. Libertazzi, Tafa, Simonetti, Lamesta, Galletti, Codromaz, Angileri. All. Scazzola.

Renate: (4-3-1-2) Drago, Anghileri, Silva, Ferrini, Ermacora; Ranieri (36' st Esposito G.), Celeghin, Baldassin (36' st Marano); Galuppini; Chakir (36' st Costanzo), Maistrello. A disp. Albertoni, Moleri, De Meo, Merletti, Morachioli, Rosa, Sala, Sarli, Tedeschi. All. Cevoli.

Arbitro: Sfira di Pordenone.

Note: ammoniti Anghileri, Ermacora, Silva (R), Parisi, Giordano, Bobb (P).

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C in attesa delle partite del tardo pomeriggio (fra cui quella del Seregno, sul campo della Legnago Salus): Sudtirol 30, Padova e Renate 26, Feralpi Salò 24, Pro Vercelli e Triestina 19, Juve U23 18, Lecco e Albinoleffe 17, Piacenza 16, Fiorenzuola 15, Pro Patria 14, Virtus Verona 13, Seregno, Trento e Pergolettese 12, Legnago, Giana, Pro Sesto 11, Mantova 10. Il Renate tornerà in campo domenica, al Città di Meda, per affrontare la Pro Patria.

Sul Giornale di Carate in edicola e disponibile on line da martedì 9 novembre ampio servizio dedicato alla partita del Renate, con interviste e approfondimenti, oltre ai resoconti di tutto il calcio dilettantistico della zona, dalla serie D alla Seconda categoria.