Il Renate deve inchinarsi di nuovo al Padova

Calcio - Serie C

Lo scontro diretto fra le seconde del girone

La grande sfida fra Padova e Renate premia i veneti.

La partita

La strada si mette subito in discesa per il Padova, che dopo 11 minuti di gioco trova il gol con Chiricò, giocatore che sembra avere un conto aperto con il Renate. I brianzoli reagiscono e si fanno pericolosi con le iniziative di Anghileri, ma Chakir e Celeghin non riescono a trovare tempo e modo di impensierire particolarmente Donnarumma. La ripresa si apre con il Padova arrembante ed ecco maturare il 2-0, segnato dall'attaccante Ceravolo. I brianzoli non riescono più a farsi notare dalle parti dell'area avversaria e dopo 5 minuti di recupero la sfida finisce con il successo dei veneti.

Il tabellino

PADOVA - RENATE 2-0

Reti: 11' Chiricò, 9' st Ceravolo.

Padova: (4-3-3) Donnarumma; Kirwan (21' st Settembrini), Monaco, Pelagatti, Curcio (1' st Gasbarro); Germano, Ronaldo (41' st Ajeti), Hraiech; Chiricò (41' st Cissè), Ceravolo, Bifulco (17' st Jelenic). A disp. Vannucchi, Andelkovic, Vasic, Terrani, Santini, Biasci, Nicastro. All. Pavanel.

Renate: (4-3-1-2) Drago; Anghileri, Silva, Tedeschi, Ermacola; Baldassin (32' st Esposito G.), Ranieri, Celeghin (13' st Celeghin); Galuppini; Chakir (32' st Rossetti), Maistrello. A disp. Moleri, Albertoni, Esposito A., Cugola, Ferrini, Sala, Sarli, Merletti, Marano. All. Cevoli.

Arbitro: Angelucci di Foligno.

Ammoniti: Silva (R), Curcio (P), Celeghin (R), Ermacora (R), Bifulco (P), Jelenic (P)

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo le partite della 20esima giornata: SudTirol 44, Padova 42, Renate e Feralpi Salò 39, Triestina 33, Juve U23 28, Virtus Verona 25, Albinoleffe 25, Pro Vercelli, Trento e Lecco 24, Seregno 23, Piacenza 22, Pergolettese, Mantova e Pro Patria 21, Fiorenzuola 20, Legnago 18, Pro Sesto 16, Giana 15 (mercoledì si gioca Lecco-Pro Vercelli ; rinviata Virtus Verona-SudTirol).