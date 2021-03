Il Renate è di nuovo a terra: vince l’Alessandria

Nuova battuta d’arresto per il Renate, sconfitto dall’Alessandria.

La partita

Sono passate meno di 72 ore dalla sofferta e importantissima vittoria sul Novara. Il Renate, però, non riesce a ripetersi e cede nuovamente il passo a una delle sue avversarie, come sovente capitato in queste ultime settimane. Questa volta è l’Alessandria a fare bottino pieno a spese dei brianzoli, che sprecano così la possibilità di accorciare sulla capolista Como, appena fermata dall’Albinoleffe. I grigi si impongono con una rete per tempo: a sbloccare il risultato è un’autorete del difensore del Renate Possenti, poi lo 0-2 è confezionato da Celia, il cui colpo di testa finisce in rete dopo una deviazione di Merletti.

Il tabellino

ALESSANDRIA-RENATE 2-0

Reti: 30′ aut. Possenti (R) 19′ st Celia (A).

Alessandria: (3-5-2) Pisseri, Prestia (16′ st Bellodi), Di Gennaro, Sini; Parodi, Casarini, Gazzi (16′ st Giorno, 32′ st Chiarello), Di Quinzio (32′ st Bruccini), Celia (38′ st Mustacchio); Arrighini, Eusepi. A disp. Crisanto, Chiarello, Cosenza, Bruccini, Mustacchio, Corazza, Macchioni, Mora, Rubin, Stanco. All. Longo.

Renate: (3-5-2) Gemello, Anghileri, Silva, Possenti; Merletti, Galuppini (22′ st Giovinco), Rada, Kabashi (46′ st Lakti), Esposito (5′ st Marano); Nocciolini, Maistrello. A disp. Bagheria, Giovinco, Langella, Santovito, Magli, Vicente, Lakti, Burgio. All. Diana.

Arbitro: Ricci di Firenze.

Note: ammoniti Merletti (R), Prestia (A), Esposito (R), Gazzi (A), Giorno (A), Giovinco (R), Kabashi (R).

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C: Como 59, Pro Vercelli 58, Renate 55, Alessandria 53, Lecco 51, Pro Patria 50, Pontedera 47, Juventus U23 46, Albinoleffe 43, Carrarese e Grosseto 40, Pro Sesto 37, Pergolettese 35, Novara 34, Piacenza 33, Olbia 31, Giana 28, Pistoiese 27, Lucchese 23, Livorno 20 (Novara-Piacenza da giocare; rinviate Olbia-Carrarese, Pistoiese-Juve U23 e Pergolettese-Lecco). Il Renate tornerà in campo lunedì, al Città di Meda: ospite prevista la Pergolettese, alle prese però con una situazione-Covid complicata.