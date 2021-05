Il Renate fa un passo verso la serie B

Il Renate scavalca soffrendo l’ostacolo Matelica e supera il primo turno della fase nazionale dei playoff di serie C.

Prima volta

Dopo cinque partecipazioni alla fase promozione del campionato di serie C, concluse tutte con l’eliminazione al primo turno, il Renate riesce a superare finalmente lo scoglio. I brianzoli hanno avuto ragione del Matelica per via del miglior piazzamento in campionato, visto che anche la partita di ritorno, giocata al Città di Meda, è finita sull’1-1, dopo il pareggio della gara di andata.

La partita

Nel primo tempo della sfida Elvis Kabashi va a bersaglio al minuto 35 della prima frazione. Il Matelica, condizionato dalle tante assenze dovute ai recenti contagi-Covid, prova a farsi pericoloso dalle parti di Gemello e trova la rete del pareggio con un assolo di Volpicelli, quando il cronometro dice 58. Nel finale è battaglia, ai marchigiani basterebbe un altro gol per passare, ma il Renate regge e conserva il risultato. Così, la formazione nerazzurra può staccare il biglietto per la fase successiva.

Renate, e ora?

Il cammino del Renate ripartirà domenica con la prima partita del tabellone dei quarti di finale. L’avversario verrà definito da sorteggio: in gara entreranno le tre seconde classificate dei gironi (Alessandria, Padova e Catanzaro), oltre alle cinque qualificate del primo turno (Albinoleffe, Feralpi Salò, Sud Tirol e la vincente di Avellino-Palermo, che si giocherà questa sera – mercoledì). La strada è ancora lunga e tortuosa, ma il Renate è ancora in corsa.