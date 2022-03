Il Seregno affonda: tre sberle dall'Albinoleffe

Calcio - Serie C

In vantaggio a fine primo tempo, gli azzurri spariscono nella ripresa

Il Seregno perde ancora: stavolta a brindare a spese dei brianzoli è l'Albinoleffe.

La partita

Il Seregno arriva alla partita del Ferruccio dopo una lunghissima serie di partite senza successi. La formazione brianzola ci mette vivacità, ma la porta ospite non corre grandi pericoli. Poco prima dell'intervallo matura comunque il vantaggio: fallo di Riva su Vitale in area e conseguente rigore trasformato da Andrea Cocco. In avvio di ripresa, però, cambia tutto: l'Albinoleffe prima pareggia con una velenosa conclusione di Manconi e poi, nell'arco di 2 minuti, trova anche il vantaggio con l'ex Monza Cori, ispirato da Giorgione. Il Seregno prova a reagire, ma Pagno è bravo a dire no al colpo di testa di Dell'Agnello. Nel finale, poi, gli orobici sigillano il successo con la rete di Milesi, sugli sviluppi di un angolo (altro assist di Giorgione). Così, la panchina di Mariani resta in discussione, mentre la proprietà Iurato-Coviello, dal suo arrivo, non ha ancora avuto l'opportunità di godersi una vittoria. E i risultati dagli altri campi portano gli azzurri all'ultimo posto in classifica, in coabitazione con Giana e Legnago Salus.

Il tabellino

SEREGNO - ALBINOLEFFE 1-3

Reti: 44' rig. Cocco (S), 6' st Manconi (A), 8' st Cori (A), 38' st Milesi (A).

Seregno (3-5-2): Tozzo; Balzano, Uyi (37' st Mandorlini), Solcia; Gemignani, Vitale, Raggio Garibaldi (28' st Cortesi), Marino (11' st Valeau), Invernizzi (11' st Iurato); Cocco, Dell'Agnello. A disp. Marocco, Lupu, Galeotafiore, Aga, Jimenez, Bartolotta, Zè Gomes, Pani. All. Mariani.

Albinoleffe (3-5-2): Pagno, Milesi, Marchetti, Riva; Tomaselli (32' st Michelotti), Gelli F. (41' st Doumbia), Nichetti, Giorgione, Poletti; Cori (32' st Ravasio), Manconi. A disp. Rossi, Facchetti, Gelli J., Saltarelli, Piccoli, Galeandro, Gusu, Genevier, Martignago. All. Marcolini.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

Note: ammoniti Invernizzi (S), Raggio Garibaldi (S), Balzano (S).

Seregno, la classifica

La classifica del girone A di serie C: Sudtirol 73, Padova 66, Feralpi Salò 55, Renate 54, Lecco 47, Triestina 47, Juventus U23 46, Pro Vercelli 44, Piacenza 39, Albinoleffe 37, Mantova 34, Fiorenzuola 33, Virtus Verona 32, Trento 31, Pro Sesto 29, Pro Patria 29, Pergolettese 28, Seregno 26, Giana 26, Legnago 26. Nel prossimo turno, incrocio fondamentale: il Seregno andrà al Breda di Sesto per una sfida che è uno spareggio-salvezza.

Sul Giornale di Seregno in edicola e disponibile on line nella versione sfogliabile da martedì 8 marzo ampio servizio dedicato alla partita del Ferruccio, con cronache e notizie da tutti i campi del calcio dilettantistico, dall'Eccellenza alla Seconda categoria.