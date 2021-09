L'Italia U18 è argento mondiale con Modesti e Giuliani

Pallavolo

Fra le protagoniste in Messico la portacolori di Vero Volley e l'arcorese di Conegliano

L'Italia U18 ha chiuso al secondo posto i Campionati mondiali di categoria.

A un passo dal trionfo

Solo la Russia ha fermato l'Italia U18 nella rassegna iridata di categoria che si è svolta in Messico nell'arco degli ultimi 10 giorni. Le azzurre, guidate dal Ct Marco Mencarelli, avevano fatto percorso netto, infilando una vittoria dopo l'altra, fino all'ultimo atto, giocatosi nella notte italiana fra mercoledì e giovedì. Le russe, però, si sono rivelate inarrivabili per le italiane, che hanno dovuto cedere con il punteggio di 3-0 (25-16, 25-17, 25-20 i parziali dei set).

Italia U18, tracce "nostrane"

Fra le componenti dell'Italia U18 impegnata in Messico c'erano anche due giocatrici legate al territorio brianzolo. Una è Nicole Modesti, che di origine è veronese ma che è giocatrice del Consorzio Vero Volley Monza. L'altra è Dominika Giuliani, che è invece una ragazza di Arcore il cui cartellino è di proprietà dell'Imoco Conegliano, la società che da anni vince tutto in Italia e anche all'estero. Giuliani, peraltro, sarà in campo nella prossima stagione con i colori del Club Italia, progetto federale che vede in lizza nel campionato di serie A2 alcuni dei talenti più interessanti del panorama nazionale. Entrambe sono state brillanti protagonisti del percorso portato a termine dalla nazionale giovanile azzurra.

Il tabellino della finale

ITALIA - RUSSIA 0-3 (16-25, 17-25, 20-25)

ITALIA: Acciarri 2, Viscioni 2, Ituma 13, Gannar 11, Passaro 1, Giuliani 12, Barbero (L); Batte, Modesti, Ribechi, Bellia 1, Esposito. All. Mencarelli.

RUSSIA: Kobzar 1, Zamanskaia 5, Suvorova 12, Popova 11, Kapralova 11, Sergeeva 12, Khabibrakhmanova (L); Artiukhina, Rubtsova, Shvydkaia 1, Demidova, Zhabrova. All. Karikov.

Arbitri: Sevor (Canada) e Mahaven (Stati Uniti)

Durata set: 22', 22', 25'.