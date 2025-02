La Casati Arcore è pronta per un traguardo storico: il debutto nel Campionato di Serie B di Ginnastica Artistica Maschile 2025. Questo risultato segna il ritorno della squadra a competizioni di livello nazionale, dopo che lo scorso anno era rimasta fuori per un soffio dalla promozione.

La Casati Arcore pronta per il debutto nel Campionato di Serie B

La notizia del passaggio in Serie B è arrivata con il nuovo anno. A fine campionato la squadra di Arcore era rimasta esclusa dalla promozione dopo aver chiuso al quarto posto alla Final Six di maggio 2024 a Firenze, ma grazie alla mancata iscrizione di due squadre di Serie A2 e alla decisione di una squadra di non partecipare, la Casati Arcore ha ottenuto l’accesso alla competizione.

“Siamo entrati noi – racconta l’allenatrice Valentina Boi – ed è una grande opportunità per i nostri ragazzi”.

A rappresentare la società in questo campionato sarà un team motivato e ben strutturato. La squadra è composta da atleti di diverse fasce d’età, tra i ginnasti di riferimento c’è Paolo Mollichelli, il cui alto livello tecnico sarà fondamentale per la squadra. Al suo fianco gareggeranno Isacco Miotti, Gabriele Penati, Daniele Perego, Alberto Redaelli (in prestito dalla società Ares), Federico Trionfo Fineo e Alessio Villa. Alla guida del gruppo ci saranno gli allenatori Valentina Boi e Matteo Morandi, pronti a trasmettere esperienza e determinazione per affrontare al meglio questa nuova avventura.

Foto 1 di 2 Alberto Redaelli (in prestito dalla società Ares) Foto 2 di 2 Il Tecnico Matteo Morandi

“E’ una bella soddisfazione tornare a gareggiare in questo campionato dopo tanti anni e vogliamo sfruttare al massimo questa opportunità che ci è capitata – commenta Morandi – la squadra è ibrida con tre elementi molti giovani (classe 2010 ndr) e altri con più esperienza”.

Le prove

Il Campionato di Serie B prevede tre prove fondamentali. La prima è ormai imminente: il debutto avverrà il 7 e 8 febbraio a Montichiari, in provincia di Brescia. La seconda tappa si svolgerà il 7 e 8 marzo ad Ancona, mentre la terza e ultima tappa è in programma il 21 e 22 marzo a Desio. Ogni gara sarà decisiva per la classifica e per il percorso della squadra nella competizione.

Dal punto di vista tecnico, la competizione prevede che per ogni attrezzo – corpo libero, anelli, cavallo con maniglie, volteggio, parallele pari e sbarra – vengano presentati tre esercizi. Solo i due migliori punteggi verranno conteggiati per il risultato finale della squadra. Gli esercizi sono già stati preparati e i ragazzi si stanno allenando con grande determinazione per eseguirli al meglio.

L'obiettivo

L’obiettivo della Casati Arcore in questo campionato è chiaro: consolidare la propria presenza in Serie B, accumulare esperienza e permettere agli atleti di crescere nel panorama della ginnastica artistica nazionale.

“Siamo entusiasti di questa nuova avventura – commenta Valentina Boi – Il nostro obiettivo principale è far fare esperienza ai ragazzi, confrontarci con avversari di alto livello e crescere come squadra. Puntiamo a rimanere in Serie B anche per il prossimo anno, e questa sarà un’ottima occasione per dimostrare il nostro valore”.

(in copertina da sinistra Federico Trionfo Fineo, Gabriele Penati, Isacco Miotti, Daniele Perego, Alessio Villa e Paolo Mollichelli. Con il tecnico Valentina Boi)