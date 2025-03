La Casati Arcore trionfa a Mortara

Fine settimana ricco di gare per le ginnaste della Casati Arcore, impegnate in competizioni di diversi livelli: dalle più piccole nel campionato Csen Eccellenza fino ai gruppi più avanzati nei campionati Silver e Gold. Da sottolineare l'eccezionale risultato della squadra LE3 (Silver), che ha conquistato l'oro a Mortara.

Campionato Silver LE3 Base

Due squadre di Arcore sono scese in pedana a Mortara. La miglior prestazione è stata quella di Serena Crippa, Anita Pesce, Desiree Nucaro e Vanessa Crivalli, che hanno totalizzato 101.450 punti sui quattro attrezzi (corpo libero, volteggio, parallele e trave), dominando la classifica per l'intera giornata e salendo sul gradino più alto del podio.

Anche le compagne Caterina Iannetta, Giulia Riva e Margherita Villa hanno ottenuto un ottimo risultato, con 98.850 punti, classificandosi seste su 37 società in gara. Le ginnaste sono state accompagnate da Sara Varisco, mentre in palestra sono seguite da Giulia Leone e Giorgia Leone.

Campionato di Serie C – Zona Tecnica 1

Si conferma in decima posizione anche nella seconda prova di Serie C la squadra della Casati Arcore, allenata da Sara Varisco e Morgana Iannarelli. La gara, svoltasi domenica 15 marzo a Torino, ha visto in pedana Veronica Lissone, Martina Sala, Anna Emilia Tognali, Marta Negri (prestito Fanfulla 1874) e Viola Galbiati. Le ginnaste hanno presentato esercizi di alto livello, totalizzando 127.800 punti.

Campionato Silver LC Base e Avanzato

Il gruppo Promo 3 e 4 ha partecipato alla prima prova individuale di LC Base e Avanzato al Palazzetto di Cabiate. Sabato, Ludovica Petrelli ha presentato tre esercizi puliti, peccato per una caduta alla trave che l'ha fatta scivolare al 6° posto su 28 ginnaste.

Domenica 16 marzo, nel primo turno, hanno gareggiato Angelica Barbato, Ilenia Cambareri, Alice De Luca ed Eleonora Nava. Per loro si è trattato della prima esperienza nel campionato LC Base. Hanno eseguito buoni esercizi, nonostante qualche errore in trave e parallele. Alice De Luca si è classificata 1a nella categoria J2, mentre Ilenia Cambareri 17a nella stessa categoria. Eleonora Nava ha chiuso 15a e Angelica Barbato 25a nella categoria J1.Buona anche la prestazione delle Allieve 2: Irene Richichi ha concluso 18a, mentre Amelia Campana 26a.

Nel campionato LC Avanzato hanno gareggiato Benedetta Ozimo, Giulia Bonfanti e Martina Colnaghi. Ottima prova per Erin Ripamonti, 16a in A2, e Alessia Bueti, 8a in A4. Le Junior, nonostante qualche imprecisione tecnica che ha inciso sulle note di partenza, hanno ottenuto buoni risultati: Martina Colnaghi 11a in J1, Benedetta Ozimo 6a e Giulia Bonfanti 7a in J2.

Nella tarda mattinata, le ginnaste del gruppo Promo 3 hanno esordito nel campionato LC Base. Aurora Colella, Vera Conti e Matilda De Luca, tutte reduci da infortuni, hanno comunque disputato una buona gara. Matilda si è classificata 4a, Aurora 5a nella categoria S2 e Vera 26a nella categoria S1.

Le allieve sono allenate in palestra da Irene Maffezzoli, mentre le Junior e Senior da Francesca Gervasoni e Martina Sala.

Campionato Csen – Eccellenza L1

Le più piccole ginnaste biancoverdi, classe 2017 e 2018, allenate da Simona Sala e Valeria Perego, hanno preso parte alla loro prima gara nel campionato di Eccellenza, svoltasi a Villasanta. In pedana Valentina Bianchi, Ambra Bianchi, Saphira Sestili, Martina Caon e Ryhana El Aamri, emozionate ma determinate, hanno dimostrato il loro talento, ottenendo buone prestazioni. Da segnalare la splendida prova di Ryhana El Aamri alla trave, che le ha permesso di salire sul terzo gradino del podio in questa specialità.