La pallavolista Chiara Pandolfi approda in A2. Partita dalla Polisportiva di Nova Milanese giocherà nella Futura Volley Giovani di Busto Arsizio

Partita dalla Polisportiva di Nova Milanese, tra poche settimane inizierà a giocare la sua prima stagione in Serie A2: questa l’ascesa, rapidissima, di Chiara Pandolfi, classe 2004 che è da poco entrata tra le fila della Futura Volley Giovani, società di Busto Arsizio, completando il reparto dei centrali.

Ha iniziato alla Poli a 9 anni

Una passione - quella per il volley - germogliata presto, come racconta la stessa Chiara: "Ho iniziato alla Poli a Nova quando avevo 9 anni, poi ho giocato un anno a Cinisello e sono stata chiamata a Monza: tutte esperienze che mi hanno aiutata a crescere e a migliorare fino all’approdo in Serie B1, nelle giovanili del Novara, dove ho trascorso l’ultimo anno. È stata una stagione difficile, sicuramente importante in senso formativo: eravamo tutte nuove, ho dovuto faticare, ma sono maturata".

Premiata miglior centrale

L’annata novarese si è conclusa alla grande, anche in termini di risultati, con la qualificazione alle finali Nazionali dove il team ha ottenuto il quarto posto, con Chiara premiata miglior centrale della competizione: "È stata una grande soddisfazione, è dai tempi di Monza che dopo aver ricoperto ogni ruolo mi sono specializzata come centrale ed è stato un riconoscimento importante, anche al termine di una stagione che ha richiesto tantissimo lavoro".

La chiamata del Futura Volley

Poi la chiamata da Busto, inattesa ma sperata: "Mi ha avvisata il mio procuratore, quando l’ho saputo sono rimasta in silenzio per mezz’ora, poi ho iniziato a ricevere chiamate dalla società e ho realizzato. È stato un momento incredibile, ora so che dovrò ritagliarmi spazio tra tante giocatrici molto forti, sarà una stagione impegnativa".

Conciliare sport e scuola

Chiara dovrà conciliare lo sport con l’ultimo anno delle scuole superiori: "Ho seguito il Liceo delle Scienze Applicate fino ad ora, con il trasferimento a Busto ho virato sul Liceo Scientifico Sportivo e questo sarà l’anno della maturità. Con gli allenamenti tutti i pomeriggi dovrò sapermi gestire, inoltre mi trasferirò lì e alloggerò con delle compagne, sarà tutto nuovo. Mi definisco una persona tranquilla, mi piacciono i viaggi e uscire con gli amici, sarà un’esperienza completamente inedita". In chiusura, uno sguardo prudente ma ambizioso al futuro: "Già quest’anno non mi aspettavo il passaggio di categoria. Punto a migliorarmi sempre e a raggiungere sempre livelli più alti, vedrò cosa riserva il futuro, magari giocherò in A1".