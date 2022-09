La stagione della S.C. Cesano Maderno verso la conclusione: i risultati delle ultime gare

Ultima parte di stagione ricca di impegni e piazzamenti per le ragazze della formazione brianzola guidata dal direttore sportivo Guido Roncolato.

S.C. Cesano Maderno, i risultati delle ultime gare

Mercoledì 31 agosto le atlete cesanesi si sono messe in mostra nell’ultima competizione su pista al Velodromo di Dalmine dove hanno conquistato nella categoria esordienti il secondo posto nello Scratch e il quarto nella corsa a punti con Christine Valseschini, mentre Giulia Beretta conquistava il quinto posto nell’eliminazione; tra le compagne di squadra più grandi, buona prova di Giorgia Giangrande che conquista il sesto posto nello Scratch e di Sofia Farina che conquista il secondo posto nella corsa a punti. Le ragazze cesanesi hanno così conquistato nella classifica generale il quarto posto con Christine Valseschini tra le donne esordienti e il quinto posto con Sofia Farina tra le donne allieve.

Gli impegni hanno poi visto qualche giorno dopo, l’allieva Sofia Farina di nuovo in strada impegnata in una nuova prova contro il tempo a Ornavasso (VB) dove conquista il quarto posto in classifica.

Triplo piazzamento nella bergamasca

Infine domenica 4 settembre la formazione brianzola è tornata in gara su strada a Fornovo San Giovanni (BG): tra le donne esordienti buonissima prestazione delle ragazze cesanesi che centrano ancora una volta durante la stagione un triplo piazzamento tra le ragazze del secondo anno, conquistando il 5º,6º e 8º posto con Giulia Beretta, Giulia Costa Staricco e Christine Valseschini.

Buona prestazione anche per le giovanissime, di ritorno sui campi di gara, dove a Busto Arsizio (VA) conquistano la vittoria con Beatrice Caccia tra le G3 e il terzo posto con Angelica Elizabeth Torres tra le G6.

Prossimi impegni

I prossimi appuntamenti vedono le ragazze della S.C. Cesano Maderno in gara nell’ultima prova stagionale di pista oggi, martedì 6 settembre a Busto Garolfo, mentre sabato 10 settembre ci sarà il tradizionale appuntamento a Borgo Valsugana per la Coppa di Sera e la Coppa Rosa.