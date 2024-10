Questo fine settimana, la sezione promozionale di ginnastica artistica maschile della Casati Arcore ha partecipato alla terza prova del Campionato Regionale Individuale Silver LA - LB, tenutasi a Cassano d'Adda.

Mirko Riva della Casati Arcore sul podio nel Campionato Regionale

Protagonista della giornata è stato il giovane Mirko Riva, che nella categoria Allievi 2 in LA si è aggiudicato il primo posto sul podio con un eccellente punteggio di 32,500. Una prestazione di alto livello che ha portato grande soddisfazione per la squadra e il tecnico Roberto Pavan che l’ha accompagnato in gara.

Buone anche le prestazioni degli altri atleti della categoria Allievi 1: Fabio Mini ha conquistato l'8° posto, mentre Davide Mihaltan e Nathan Mihaltan si sono piazzati rispettivamente al 14° e 15° posto.

Nel campionato LB, Abrami Dragomir si è distinto con un quarto posto nella categoria Allievi 2, Filippo Pidoto (A1) quinto, 9° Gabriel Bertoli (A2), 12° Tito Bonanomi (A2), 13° Damian Lankin (A2) e 14° Filippo Fossati.

Gli altri risultati

Per quanto riguarda invece la sezione femminile ricordiamo che nel weekend la stella del Campionato Regionale Individuale è stata Serena Crippa, che ha conquistato il primo posto in LE nella categoria Junior 1, mostrando una performance impeccabile. Al secondo gradino del podio si è classificata la compagna di squadra Vanessa Crivalli, confermando così la doppietta della Casati nella stessa categoria. Ottimi piazzamenti anche per Anita Pesce, giunta decima, e Caterina Iannetta, tredicesima, entrambe impegnate a difendere i colori della società.

