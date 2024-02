Presentata la seconda edizione dei Campionati Italiani di Duathlon Cross che si terrà a Triuggio

In programma un fine settimana di grande sport a Triuggio. Domenica 3 marzo infatti la cittadina brianzola ospita i Campionati Italiani di Duathlon Cross, valevoli anche come prima tappa del Circuito Cross FITRI e organizzati dalla sezione Triathlon della Polisportiva Team Brianza di Lissone e dalla FITRI con il patrocinio del Consiglio Regione della Lombardia.

A Triuggio i Campionati Italiani di Duathlon Cross

Questa mattina, martedì 26 febbraio, a Palazzo Pirelli a Milano la presentazione di questa seconda edizione a cui ha preso parte il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, il Presidente della FITRI (Federazione Italiana Triathlon) Riccardo Giubilei, il Direttore sportivo della FITRI Simone Biava, il Presidente del “Triathlon Team Brianza” Walter Mariani e il Sindaco di Triuggio Pietro Cicardi.

“Il Duathlon Cross è uno sport per donne e uomini coraggiosi, per cuori forti. E il Campionato italiano che si disputerà a Triuggio vedrà al via gli atleti italiani più importanti che, con la determinazione di andare oltre i propri limiti, con la loro passione e la loro voglia di tagliare il traguardo, rendono questa competizione unica nel suo genere” - ha commentato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani che ha aggiunto: “Ai meritati complimenti alla Polisportiva Team Brianza, impegnata nella promozione di questo evento, desidero aggiungere il mio ringraziamento personale ai tantissimi volontari che rendono possibile tutto ciò e, soprattutto, il doveroso incoraggiamento ai protagonisti che si sfideranno con convinzione, energia e costanza poiché si riesce ad arrivare fino in fondo solo se si ha ben presente l’obiettivo. E questo è il più bel messaggio che lo sport possa dare”.

(nella gallery alcuni momenti della presentazione di questa mattina)

Come si svolge la gara e le novità

I Campionati italiani di Duathlon Cross in programma a Triuggio, valevoli anche come prima tappa del Circuito Cross FITRI, prevedono l’esecuzione di tre frazioni su sterrato, in successione e senza interruzione: una di corsa da tre chilometri, una di mountain bike da nove chilometri (15 chilometri per gli Assoluti) e, in chiusura, un’altra di corsa da un chilometro e mezzo.

La novità principale di questa edizione sarà il rinnovato percorso MTB ancora più scorrevole e divertente, caratterizzato da alcuni punti tecnici che esalteranno le qualità degli specialisti, il tutto nello scenario suggestivo del Bosco del Chignolo, un bosco di pini di 12 ettari all’interno del Parco Valle Lambro.

Al via sono previsti oltre 300 atleti tra cui i vincitori dello scorso anno Federico Spinazzé e Marta Menditto, il campione europeo di triathlon cross il brianzolo Michele Bonacina, e la giovanissima Noemi Bogiatto, campionessa mondiale juniores di triathlon e duathlon cross.

La gara garantirà il “pass” per i Campionati europei di Coimbra, in Portogallo, il prossimo giugno.