A causa delle avverse condizioni meteo sono stati rinviati a data da destinarsi i campionati italiani di Duathlon Cross previsti domenica 3 marzo 2024 a Triuggio.

Rinviati i campionati italiani di Duathlon Cross a Triuggio

Il campionato era in programma domenica 3 marzo nel suggestivo scenario del Bosco del Chignolo. L'evento, organizzato dalla sezione Triathlon della Polisportiva Team Brianza di Lissone e dalla FITRI con il patrocinio del Consiglio Regione della Lombardia era valevole anche come prima tappa del Circuito Cross FITRI.

Al via erano previsti oltre 300 atleti tra cui i vincitori dello scorso anno Federico Spinazzé e Marta Menditto, il campione europeo di triathlon cross il brianzolo Michele Bonacina, e la giovanissima Noemi Bogiatto, campionessa mondiale juniores di triathlon e duathlon cross.

La presentazione della manfestazione sportiva si era tenuta nei giorni scorsi a Palazzo Pirelli a Milano alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, del Presidente della FITRI (Federazione Italiana Triathlon) Riccardo Giubilei, del Direttore sportivo della FITRI Simone Biava, del Presidente del “Triathlon Team Brianza” Walter Mariani e del Sindaco di Triuggio Pietro Cicardi.

La gara

I Campionati italiani di Duathlon Cross in programma a Triuggio prevedevano l’esecuzione di tre frazioni su sterrato, in successione e senza interruzione: una di corsa da tre chilometri, una di mountain bike da nove chilometri (15 chilometri per gli Assoluti) e, in chiusura, un’altra di corsa da un chilometro e mezzo.