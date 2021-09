Sara Fiorin conquista un bronzo Mondiale

Sara Fiorin conquista la medaglia di bronzo ai Campionati mondiali Juniores di ciclismo su pista.

Quartetto da podio

La sevesina ha affrontato, insieme alle compagne di Nazionale Valentina Basilico, Alessia Paccalini e Rebecca Bacchettini (schierata nelle qualificazioni e in semifinale), la prova di velocità a squadre nella cornice del velodromo de Il Cairo, capitale dell'Egitto. Dopo le qualificazioni Sara Fiorin e compagne hanno saputo estrarre gli artigli al momento opportuno e sono riuscite a prendersi la medaglia di bronzo, superando nella finale di classificazione le avversarie del Messico. L'oro è andato alla Russia, che ha superato le ragazze della Germania nell'ultimo atto della competizione iridata.

Bacheca Sara Fiorin

Per la cesanese Sara Fiorin, portacolori della squadra Gs Cicli Fiorin Seveso-Ciriè, si tratta della seconda medaglia internazionale nello spazio di poche settimane, dopo quella individuale portata a casa dai recenti Campionati europei. La stessa rassegna, peraltro, aveva visto la squadra di velocità azzurra raccogliere il quarto posto. "Siamo contenti perché è un piccolo premio al lavoro di tutti e ai sacrifici delle ragazze- ha detto il Commissario tecnico della Nazionale, Dino Salvoldi al termine della gara - Credo sia comunque giusto mantenere un profilo adeguato, perché a questi mondiali ci sono molte defezioni... anche se gli assenti hanno spesso torto".

I Mondiali proseguono

Oggi - giovedì - Sara Fiorin tornerà in azione sulla pista egiziana. In programma c'è la prova dell'Eliminazione, gara individuale in cui la cesanese sa sempre distinguersi (come fu agli Europei di Apeldoorn di qualche giorno fa).