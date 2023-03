Gli Arcieri dell'Airone in trasferta, domenica 5 marzo, a Fiumicino in occasione dell'Assemblea del Consiglio della Federazione Italiana Tito con l'Arco, alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò e del Presidente Sport e Salute Vito Cozzoli.

Stella d'Oro al merito sportivo per gli arcieri dell'Airone

La società, che ha un distaccamento anche a Triuggio, in occasione della premiazione di atleti, tecnici, giudici di gara e delle società che si sono distinti nel biennio 2021-2022, hanno ricevuto la Stella d'Oro per meriti sportivi. Il riconoscimento per aver raggiunto i 20 titoli italiani; non solo, la società è arrivata terza per numero di associati per l'anno 2022.

La soddisfazione del Presidente Pauselli

Grande la soddisfazione del Presidente Marco Pauselli presente alla cerimonia