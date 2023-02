Domenica 5 febbraio si è svolta a Gerenzano, in provincia di Varese, la tradizionale gara degli Arcieri dell'Airone organizzata esclusivamente dai ragazzi della società.

Arcieri dell'Airone protagonisti a Generenzano

Si è trattato di un evento unico nel suo genere in tutta la regione Lombardia e che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti, tra i quali anche gli Aironi del distaccamento di Triuggio.

I ragazzi brianzoli hanno dato il loro contributo all'organizzazione della manifestazione e poi hanno dimostrato le loro capacità in gara portando a casa sia podi individuali che podi di squadra.

Podi di squadra

Per le squadre si è raggiunto il terzo posto con la squadra ragazzi maschile arco olimpico composta da Amos Mariani, Marco Crespi e Joel Motta e il secondo con la squadra ragazze femminile composta da Sofia Mangiaracina, Rebecca Ceriani e Stella d’Argenio.

Per la classe allievi maschile arco olimpico si sono piazzati invece al secondo posto Mauro Sambruna, Loris Burini e Samuel Franchini.

Per quanto riguarda gli adulti da segnalare il brillante secondo posto della squadra arco olimpico senior Maschile con la presenza di Rocco Lisotti.

Piazzamenti individuali

Infine i piazzamenti individuali: hanno raggiunto il podio Matilde Borgonovo come Arco Nudo Giovanissimi, Joel Motta per i ragazzi maschili e Sofia Mangiaracina per le ragazze femminili arco olimpico.

Le gare delle prossime 2 settimane determineranno il ranking per la qualificazione ai campionati italiani che si svolgeranno a Rimini nel mese di marzo. Obiettivo che gli Arcieri dell'Airone centrano ormai da diversi anni.