Dopo due lunghissimi anni di assenza in campo nazionale per la limitazione dell’attività sportiva dovuta all’emergenza sanitaria, le ginnaste della Robur et Virtus (assieme a Paolo Fontana, unico maschio della spedizione) hanno partecipato con successo alle finali nazionali del Campionato CSEN di ginnastica artistica, dimostrando impegno e tanta voglia di rimettersi in discussione.

Tante soddisfazioni per la villasantese Robur et Virtus alle finali del Campionato CSEN

In tutte le gare individuali in programma la società villasantese ha conquistato piazzamenti sul podio sia nelle classifiche generali delle varie categorie e sia in quelle riservate agli attrezzi.

Quarantacinque le ginnaste della Robur iscritte alle gare individuali - disputate dal 23 al 30 maggio presso

il Palatenda del Villaggio Accademia Acrobatica di Cesenatico - nelle categorie Eccellenza, Specialità e CUP.

A queste si devono aggiungere poi le atlete delle quattro squadre che hanno partecipato per la prima volta alla finale nazionale CUP a squadre e quelle delle sei squadre che hanno gareggiato nel Trofeo Acrobat, per un totale di sessantaquattro ginnaste bianco azzurre presenti a Cesenatico.

Categoria eccellenza

A rompere il ghiaccio lunedì 23 maggio sono state le atlete della categoria Eccellenza, con Emma Bogani

protagonista di una gara attenta e senza sbavature che le ha permesso di conquistare uno splendido terzo posto nella classifica generale delle Juniores.

Nel pomeriggio è stato il turno delle Master, con Arianna Repossi e Francesca Cambiaghi rispettivamente sesta ed ottava nella classifica generale e tre podi conquistati dalla Robur agli attrezzi grazie al secondo posto di Vittoria Paleari alle parallele, al terzo di Chiara Pellicano al volteggio e al terzo di Arianna Repossi alla trave.

Esordienti

Fra le piccole Esordienti - scese in campo gara martedì 24 - Anna Bosello Beccegato è arrivata terza nella classifica generale, seguita nell’ordine da Camilla Cereda, Sonia Zorzenone ed Emma Casati. Subito dopo è stato il turno delle Allieve A, dove la Robur et Virtus ha ripetuto la “triplete” del 2018 monopolizzando nuovamente il podio, con Fabiola Bove Campionessa nazionale, Sveva Destro Romegialli al secondo posto e Gaia Dell’Orto al terzo, mentre nelle classifiche degli attrezzi Elena Casafranca ha vinto al volteggio ed è arrivata terza al corpo libero.

Allieve B

Fra le Allieve B ottimo terzo posto nella classifica generale di Greta Galbiati, mentre Alice Volpi ha

vinto alla trave. A chiudere la finale del campionato di Eccellenza sono state infine le ginnaste della categoria

Minimaster con Elisa Brambillasca e Olimpia Quadrini, rispettivamente quarta e quinta nella classifica generale ma a podio in quelle riservate agli attrezzi dove Quadrini ha vinto al volteggio e Brambillasca ha chiuso al terzo posto il corpo libero ed il volteggio.

Specialità

La striscia di podi della Robur a Cesenatico è proseguita poi il giorno seguente con le ginnaste della Specialità.

Qui, nella categoria Allieve B, ha vinto il titolo nazionale Marta Mattiazzo, con Olivia Hassid quarta nella classifica generale. Arianna Sironi invece ha vinto al trampolino.

Junior A

Podi agli attrezzi anche nella Junior A - categoria dove purtroppo la Robur et Virtus ha perso a pochi giorni dalla finale Sofia Cambiaghi, vittima di un serio infortunio durante l’ultimo allenamento - con Azzurra

Simoneschi seconda al volteggio, Martina Di Perna terza al trampolino e Arianna Penati terza al volteggio.

Junior B

Fra le Junior B invece, Chiara Galli conferma il suo momento positivo anche a livello nazionale piazzandosi al secondo posto nella classifica generale. Quarta nella generale Alice Bianchi, con una bellissima gara senza errori, mentre Gaia Sala è salita per due volte sul podio agli attrezzi grazie ai suoi due secondi posti alle parallele e al volteggio.

Senior

A chiudere gli ottimi risultati conquistati dalle ginnaste della Robur nella Specialità ci sono poi i due podi agli attrezzi fra le Senior, con Vanessa Insalata prima al volteggio e Arianna Sbrescia seconda al corpo libero.

Nove le atlete iscritte al CUP individuale, dove la società villasantese ha conquistato una splendida vittoria nella classifica generale delle Senior grazie a Federica Di Martino e un terzo posto, sempre nella generale, fra le Junior B con Vittoria Arenella.

A completare gli ottimi risultati della Robur et Virtus nelle gare individuali è doveroso segnalare infine il

terzo posto nella categoria maschile Senior 2° livello di Paolo Fontana.

Gare a squadre

La striscia dei piazzamenti sul podio delle ginnaste villasantesi è proseguita poi anche nelle gare a squadre, dove vanno ricordati il secondo posto nel Trofeo Acrobat di Alice Bianchi, Chiara Galli, Vanessa Insalata, Gaia Sala e Arianna Sbrescia nella categoria Senior ed il terzo posto della squadra A, formata da Aurora Argiero, Martina di Perna, Arianna Penati e Sveva Sala, nella categoria Junior.

Al termine di questa autentica “maratona” di ginnastica artistica a Cesenatico, resta la grandissima soddisfazione delle tecniche - Serena Bodini, Serena Licchetta, Sarah Sirianni, Laura Bensi, Gabriella Caputo, Valentina Corbetta ed Elena Sirtori - per i risultati ottenuti ma soprattutto per il grandissimo impegno messo in mostra da tutte le ginnaste della società in questo importante appuntamento agonistico.

Alcuni momenti delle premiazioni: