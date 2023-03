Sono state ben 59 le ginnaste della Robur et Virtus che nel weekend del 18 e del 19 marzo hanno preso parte a due gare distinte: la prima a Treviglio nel Campionato regionale Silver LC e LC3 di Federazione e la seconda in casa, a Villasanta, nel Campionato CSEN Eccellenza 1° livello e nello CSEN Cup a Squadre.

I risultati migliori sono arrivate dalle atlete che hanno gareggiato al Palafacchetti di Treviglio dove domenica, sotto la guida delle tecniche Serena Licchetta e Sarah Sirianni sono scese in campo gara tredici ginnaste: Alice Volpi, Caterina Fontana, Elena Casafranca Conocc, Elisa Brambillasca, Emma Bogani, Emma Iannuzzi, Fabiola Bove, Gaia Dell’Orto, Greta Galbiati, Sveva Destro Romegialli, Olimpia Quadrini, Martina e Margherita Fenaroli.

Un podio tutto Robur a Treviglio

I primi risultati positivi sono subito arrivati grazie al terzo posto nella classifica generale di Gaia Dell’Orto fra le Allieve 2. A seguire è stato il turno delle Junior 1, dove la Robur ha dominato grazie alla vittoria nella classifica generale di Olimpia Quadrini, prima anche alla trave e al volteggio. Al secondo posto si è classificata Greta Galbiati (con vittoria al corpo libero e secondo posto alle parallele), mentre Elisa Brambillasca ha completato il podio tutto Robur vincendo alle parallele e chiudendo al secondo posto al volteggio.

L’esperta Emma Bogani ha chiuso al secondo posto la classifica generale nella categoria Junior 2, grazie ad una prova condotta senza errori nella quale ha conquistato tre piazzamenti sul podio, vincendo alle parallele, terminando in seconda posizione la trave e al terzo posto il volteggio.

Campionato regionale Csen Eccellenza 1° livello

Nello stesso week-end, a Villasanta, la Robur et Virtus si è distinta, come dicevamo, anche nel campionato regionale CSEN Eccellenza 1° livello 2023. In questo caso sono state ventisette le ginnaste che, sotto la guida di Elena Sirtori, Valeria Corbetta, Chiara Pellicano e Valentina Monti hanno gareggiato in casa nelle categorie Esordienti, Junior e Senior: Aurora Ambu, Ludovica Bianco, Matilde Bonazza, Caracundo Alciver Patrizia, Della Siega Giada, Viola Giltri, Nicole Lippolis, Rebecca Lovato, Alice Maggioni, Serena Miceli, Camilla Nobili, Desy Palumbo, Millaray Rodriguez e Giada Sanvito (Esordienti); Aurora Argiero, Sofia Cambiaghi, Giulia Damato, Martina Di Perna, Marta Mattiazzo, Arianna Penati, Sveva Sala e Azzurra Simoneschi (Junior); Alice Bianchi, Federica Di Martino, Vanessa Insalata, Gaia Sala e Arianna Sbrescia (Senior).

Un piazzamento sul podio nella classifica generale con il bel secondo posto di Aurora Argiero fra le Junior, e otto piazzamenti complessivi sul podio agli attrezzi in tutte e tre le categorie grazie a Sofia Cambiaghi (prima alle parallele), Sveva Sala (prima al volteggio e seconda alle parallele), Azzurra Simoneschi (seconda al volteggio), Gaia Sala (seconda

alle parallele) e Arianna Penati (terza alle parallele e al volteggio).

Campionato CSEN Cup a squadre

Infine, nella seconda prova del Campionato CSEN Cup a squadre 2023, le tecniche Chiara Pellicano e Valentina Monti hanno portato in gara quattro squadre nelle categorie Allieve A e Allieve B per un totale di diciannove ginnaste, alcune al loro esordio in una competizione: Michelle Benanti, Mayla Ndiane, Eleonora Pedroni, Elisa Piazza (Allieve A); Giulia Frattini, Clara Gallizia, Alessia Penati, Rebecca Terzoli, Giulia Brambilla, Matilde Pretagostini, Clarissa Sgambellone, Elena Manzoni, Martina Brambilla, Arianna Vitiello, Olivia Anzani, Martina Barbaresi, Virginia Brambilla, Martina Iacoviello e Rachele Stucchi (Allieve B).

