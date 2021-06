Vaporart, gioia di casa: ora è 2-1 su Livorno

La legge del PalaReds: la Vaporart Bernareggio batte la Libertas Livorno e fa 2-1 nella serie di semifinale playoff, dopo aver pareggiato in gara-2. Al palazzetto di via Petrarca finisce 91-87: la squadra brianzola domenica alle 18, sempre in casa, avrà il match point per chiudere e volare in semifinale dove c'è la Bakery Piacenza che attende. In caso di successo dei toscani, si andrà a gara-5, in programma martedì.

La partita

La partita è a punteggio alto, la Vaporart chiude il primo periodo avanti 28-23 dopo aver toccato il +7, poi nel secondo quarto la forbice si allarga, Baldini mette la bomba del +10 e Aromando segna in schiacciata il +16 sul 44-28. Il massimo vantaggio Reds lo firma Todeschini con la tripla del +19 sul 62-43 al 24': da lì Bernareggio si rilassa un po', cala l'intensità difensiva e Livorno ne approfitta. La Libertas chiude il periodo a -10 (70-60), e poi rimonta fino a -3 sull'87-84 con una schiacciata di Ricci a un minuto dal termine. La Vaporart riesce a mettere una pezza, risponde immediatamente con Quartieri e poi la guardia infila i liberi che sigillano il risultato sul 91-87. Per la Vaporart sono cinque i giocatori in doppia cifra: 22 punti di Aromando, 18 di capitan Baldini, 15 di Quartieri e Tsetserukou, e 13 di Laudoni.

Vaporart, le voci

Il commento dell'allenatore Marco Cardani: "Andiamo a giocarci il match point contro una squadra ancora viva che ha saputo rimontare da -19 approfittando delle nostre brutte scelte. Fino al 25' però abbiamo fatto una partita importante: abbiamo difeso forte, corso, siamo andati a rimbalzo, fatto la scelta giusta in attacco e segnato tiri con spazio, siamo stati la solita squadra quando giochiamo in casa. Gara 4? Mi aspetto di trovare una Livorno che si giocherà il tutto e per tutto puntando sull'esperienza e sulla furbizia dei suoi giocatori. Sfrutteranno al massimo questi due giorni assieme per unirsi, compattarsi e reagire. Noi dovremmo essere costanti mentalmente". Così invece Daniele Quartieri: "Siamo andati un po' meglio rispetto alle prime due gare, potevamo chiuderla prima però nel finale siamo usciti fuori bene. La vittoria di oggi ci ha dato tanta consapevolezza, ora dobbiamo chiudere perchè giocheremo ancora in casa". E capitan Giacomo Baldini: "L'intensità fisica si alza di gara in gara, noi dobbiamo pensare che in gara 4 lo metteranno ancora più energia perchè sono con le spalle al muro. Domenica dovremo essere bravi a limitare i loro tiratori".

Il tabellino

VAPORART BERNAREGGIO-LIBERTAS LIVORNO 91-87

BERNAREGGIO: Ka, Radchenko, Marra, Laudoni 13, Aromando 22, Todeschini 3, Tsetserukou 15, Quartieri 15, Trassini, Almansi , Baldini 18, Gatti 5. All. Cardani.

LIVORNO: Marchini 11, Visentin 10, Forti 3, Ricci 16, Ammannato 12, Toniato 18, Mancini ne, Bonaccorsi ne, Geromin ne, Casella 14, Salvadori L. 3, Del Monte ne. All. Garelli.

PARZIALI: 28-23, 21-15, 21-22, 21-27.

Sul Giornale di Vimercate in edicola e disponibile on line nella versione sfogliabile da martedì 8 giugno ampio spazio dedicato alla serie playoff fra Bernareggio e Livorno, con servizio dal campo relativo alla gara-4 di domenica.