A Desio la seconda edizione della Biennale Museo Scalvini

Torna in Villa Tittoni a Desio dal 25 al 28 maggio la seconda edizione della mostra della Biennale Museo Scalvini presso le sale espositive (adiacenti al Museo Scalvini - 1° piano).

Un’esposizione a cura di Cristiano Plicato, Curatore e Direttore del Museo Scalvini Desio, che sarà inaugurata sabato 27 maggio alle ore 16, comprende opere di pittura, scultura e fotografia:

“Il Comune rinnova il proprio supporto a questa iniziativa, dopo il buon successo della prima edizione, che si è distinta per qualità della mostra e per la partecipazione di talenti italiani e stranieri di spessore - dichiara l’Assessore alla Cultura Samantha Baldo - Confermata anche l’internazionalità della Biennale, Desio, grazie alla sua cornice piu’ prestigiosa, quella di Villa Tittoni, continua il suo percorso di promozione di marketing territoriale in un’ottica aperta all’internazionalizzazione anche dal punto di vista dell’arte e della tradizione”.

Per il curatore Cristiano Plicato si tratta di un progetto che va oltre una mostra:

"Si rinnova quest'anno l'omaggio al Maestro Scalvini con la 2^ edizione Biennale 2023. Sessanta artisti provenienti da Cina, Giappone, Polonia, Germania, Francia e Italia esporranno opere diverse per contenuto e linguaggio. Artisti, alcuni dei quali reduci dalla Biennale di Venezia (edizione curata da Luca Beatrice), altri, hanno un percorso espositivo straordinario in Gallerie internazionali e Istituzioni. La Biennale Museo Scalvini 2023 è un progetto che va oltre una mostra. Certamente vanto per la Città, per chi Ama l'arte e i suoi linguaggi".