Cosa fare in Brianza nel weekend: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 giugno

Il primo weekend d'estate in Brianza vede in calendario tantissime occasioni di svago e divertimento per grandi e piccini. Dai concerti, allo street food, alle rievocazioni storiche, alle serate solidali, il territorio brianzolo si anima e festeggia alla grande l'inizio della stagione estiva. Vediamo nel dettaglio quali sono gli appuntamenti in programma.

Tregasio si prepara ad accogliere la «Notte Bianca». Torna sabato 24 giugno l’iniziativa del Comune, in programma dalle 18.30 alle 24, in collaborazione con le attività locali che proporranno drink, street food e specialità culinarie. Il tutto accompagnato da musica, animazioni e gonfiabili per bambini. In piazza Baj e don Colli, dalle 21.45, «80 voglia di 90 & 2000», in via Sant’Ambrogio dalle 19 alle 21, quartetto soul-jazz e in seguito dj set.

Rievocazione storica a Giussano

Alberto da Giussano torna in città, per la settima edizione della ormai nota rievocazione storica. La grande manifestazione, messa in scena dalla Proloco con la partecipazione dell’associazione giussanese Brianza medioevale di cui fa parte la Compagnia del Corvo e con il patrocinio del Comune, si terrà proprio questo weekend, sabato 24 e domenica 25 giugno.

L'evento si svolgerà nel parco di Villa Sartirana a Giussano, che per due giorni si trasformerà in un grande villaggio medioevale, con l’accampamento dei soldati e le varie attività degli artigiani. Si comincerà alle 14, con la presenza dei gruppi "Brianza Medievale" che apriranno l'accampamento e daranno il via ad una serie di dimostrazione delle varie arti, mestieri e combattimento militare.

In serata, alle 19,30 ci sarà l’ apertura del punto ristoro per la cena e a seguire, alle 21, si svolgerà lo spettacolo di fuoco del gruppo «Duos Ignis», un momento molto suggestivo che attirerà l’attenzione di grandi e bambini. Nel corso della serata ci saranno anche altre dimostrazioni di combattimento con abiti e armi d'epoca.

Momento clou della manifestazione sarà domenica 25 giugno. Sin dal mattino il parco di villa Sartirana sarà animato da tanti figuranti: un vero e proprio salto nel medioevo per rivivere la vita e le attività dell'accampamento. Tutto questo prima della grande sfilata in costume che partirà alle 17. Circa 200 saranno le comparse che con abiti dell’epoca attraverseranno le vie del centro con Alberto da Giussano, la Compagnia della morte, sbandieratori e musici della Città di Somma Lombardo.

Musica dal vivo a Carate Brianza

Domenica 25 giugno l’area esterna di Villa Cusani Confalonieri a Carate ospiterà il concerto “Tommy Mauri & APA”, promosso dall’Amministrazione comunale. Il cantautore caratese Tommaso Mauri presenterà brani editi e inediti attraverso le musiche degli autori che lo hanno maggiormente influenzato nel suo percorso musicale. Accanto a lui gli “APA” in formazione completa. Appuntamento alle ore 21.00, ingresso libero.

A Cesano Maderno il 50° anniversario Gruppo Majorettes

A Cesano Maderno nel weekend una serie di eventi per raccontare la storia di una società, di uno sport straordinario e di atlete con in comune l’amore per il bello e la disciplina: il Gruppo Majorettes. In programma, domenica 25 giugno, l'apertura della mostra dedicata alle ore 9.30, l'inizio della sfilata alle ore 15.30 e lo spettacolo alle ore 16.45

Tanti eventi a Vimercate

Tantissimi gli eventi anche a Vimercate. Nell'ambito della rassegna “Vimercate d’estate” ricordiamo che stasera, venerdì 23 giugno, alle ore 21.15, nel cortile di Villa Sottocasa in via Vittorio Emanuele II si terrà il concerto di fine anno, a cura degli allievi della scuola di musica dello Sbaraglio a Vimercate

Domenica 25 giugno invece, sempre alle ore 21.15 presso il cortile di Villa Sottocasa si terrà lo spettacolo musicale pelle d'asino, una fiaba per grandi a cura di inQuanto Teatro Firenze.

Invece nell'ambito della rassegna della Festa del libro stasera alle 21 "Nello scavo" presenta il libro Libyagate Inchieste, dossier, ombre e silenzi. La manifestazione prosegue anche domani, sabato 24 giugno con Lisa Villa che presenterà il libro Natura, paesaggi e animali nella tana di Berta. Alle 17 poi spazio alla presentazione di Marta Blumi e del libro "Quel gran genio". Infine alle 21 l'associazione Hesperia porta in scena "Io, Gabriele, Memorie del poeta, dell’amante e dell’eroe D’Annunzio”.

Le presentazioni proseguiranno anche domenica 25 giugno. Nella mattinata è previsto anche un musicale letterario "Leggiamo e cantiamo le storie Disney” per bimbi dai 3 anni.

Solidarietà con Anpi

Domani, sabato 24 giugno, per tutto il giorno Al Basell – Cooperativa Casa del Popolo di Oreno, “Tucc insema” giornata dedicata alla promozione delle associazioni locali. Nell’ambito dell’iniziativa Anpi Vimercate propone “Facciamo solidarietà”, raccolta fondi e aperitivo solidale (dalle 18) per le popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione.

Eventi ad Agrate

Tanti appuntamenti da non perdere anche ad Agrate Brianza. Nell'ambito della rassegna "Agrate d'estate", stasera venerdì 23 giugno, nel Cortile della Cittadella della Cultura in via Ferrario, passeggiata narrativa con kamishibai per bambini dai 3 anni e le loro famiglie. Domani, sabato 24 giugno, presso l'Auditorium Rigoni Stern, alle 21, "Giochi in biblioteca", serata ludica per giovani e adulti aperta a tutti, a cura dell'Associazione Giochingiro.

A Camparada

Domani, sabato 24 giugno, dalle 18.30, ai giardinetti di viale Lombardia a Camparada serata solidale a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. Cena e vendita di parmigiano reggiano organizzata dalla cooperativa San Rocco in collaborazione con tutte le associazioni di Camparada e patrocinata dal Comune. Durante la serata anche stand e giochi per bambini

Da stasera festa anche ad Usmate e Carnate

Da stasera a domenica a Usmate la Festa di Cascina Corrada. Tre giorni di musica e buona cucina con tanti eventi anche per i bambini: stasera esposizione di moto americane, sabato dimostrazione di autodifesa femminile "Guantoni in rosa" dell'Arte Nobile Boxing Club di Usmate.

A Carnate prosegue per tutto il weekend la festa del quartiere Stazione con musica e buona cucina.

A Ronco camminata gastronomica per il paese

A Ronco Briantino arriva la 16esima edizione della Gustiamoci Ronco, camminata gastronomica per le vie del paese, una iniziativa che vede il Giornale di Vimercate come media partner. Siamo media partner.

La tradizionale camminata gastronomica organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Ronco Briantino prenderà il via domani sera, sabato 24 giugno.

Una vera e propria tradizione che scalda i cuori, le gambe e i palati di tutti gli appassionati, ronchesi e non solo: basti pensare che un anno fa i partecipanti avevano sfondato quota 1000.

Confermato anche il percorso che, come da tradizione, si snoderà attraverso il territorio di Ronco e toccherà i punti più iconici del paese, dove si potrà gustare la cucina, ma anche la storia locale. La partenza, libera dalle 18 alle 20.30, è fissata dal parcheggio della «Rosa d’Argento» in via San Carlo. Poi le varie tappe gastronomiche. L’aperitivo verrà servito nella ex Cascina Lucchese; gli antipasti misti presso il Castagneto, mentre i primi nel parcheggio delle scuole, in via Mandelli. Il «viaggio» proseguirà con i sorbetti all’interno dell’azienda agricola «Garghentini»; i secondi invece saranno impiattati in oratorio. Ultima fermata nel parco della Villa comunale, dove sarà possibile gustare dolci e caffè. La serata, aperta a tutti, sarà animata dal dj set affidato a «Federica» e «Le Swiffer».

A Desio in programma il Raduno Provinciale dei Bersaglieri

Un lungo fine settimana – quello del 24 e 25 giugno – che vedrà Desio invasa dai bersaglieri. Un programma ricco di iniziative. Si inizierà il 24 giugno: alle 17.30 la deposizione nella frazione di San Giorgio di una corona d’allora davanti alla casa natale del bersagliere desiano Umberto Tagliabue, insignito della medaglia d’oro al valor militare; alle 18.30 la messa in basilica con la benedizione del nuovo labaro; alle 21 in piazza Conciliazione il concerto della fanfara dei bersaglieri Aminto Caretto di Melzo.

Poi il 25 giugno alle 9.30 in via Prati ammassamento dei partecipanti, ricevimento delle autorità e l’alzabandiera; alle 10 la partenza della sfilata lungo le vie della città; alle 11 in piazza don Giussani un breve concerto delle fanfare; alle 11.30 da via Torricelli al passo di corsa fino al Monumento dei bersaglieri con la deposizione della corona d’alloro e il discorso delle autorità.

Al raduno interverranno il Corpo Musicale Città di Desio Pio XI, la fanfara Aminto Caretto di Melzo, la fanfara Arturo Scattini di Bergamo e la fanfara Cavaliere di Gran Croce Ambrogio Locatelli di Abbiategrasso.

Festa in Villa Tittoni

Sempre a Desio nel fine settimana prosegue la festa al Parco Tittoni. In particolare domani sera, 24 giugno, segnaliamo l'Oriente Day: si tratta di un festival per scoprire tutti i segreti dell’Oriente. I visitatori potranno assistere a spettacoli di danze e musiche orientali e a conferenze sui vari temi legati all’Oriente, dalla medicina tradizionale cinese al potere dei suoni nella cura. Ci sarà anche un bazar etnico e un prato olistico con associazioni e scuole del benessere.

A Seregno il Jazz Festival

Spetterà alla conosciutissima big band locale aprire l’ormai tradizionale jazz festival seregnese, giunto quest’anno alla sua settima edizione. Attiva sul territorio da una dozzina d’anni, Paper Moon Orchestra, magistralmente diretta da Giancarlo Porro, proporrà quest’anno una sequenza di arrangiamenti tutti ispirati a celebri colonne sonore di film. Uno scoppiettante esordio “di stampo hollywoodiano”

Lo spettacoli si terrà in piazza Risorgimento a partire dalle ore 21. In caso di pioggia, l’evento si svolgerà ne L’Auditorium di piazza Risorgimento. La partecipazione è libera.

A Meda tutti in campo per Fily e per Nicola

A Meda si torna in campo per ricordare le vittime dell'Heysel e di piazza San Carlo e i tifosi juventini Filippo Finocchio e Nicola Pirovano.

Si terranno nel week-end allo stadio Mino Favini i tradizionali tornei di calcio organizzati dallo Juventus Club. Il 24 giugno, per l'edizione giovanile, giunta alla settima edizione e negli ultimi anni denominata "Un gol per Filippo", scenderanno in campo i bambini, che omaggeranno Filippo Finocchio, il talentuoso calciatore misintese in forza all'Ac Meda, grande tifoso della Juventus, morto nel 2018 a soli 15 anni per un osteosarcoma.

Il giorno dopo, domenica 25, sarà la volta del torneo per gli adulti, alla 16esima edizione, dedicato ai 39 tifosi bianconeri morti il 29 maggio 1985 allo stadio di Bruxelles e alle due juventine decedute a Torino nel 2017. Per il secondo anno consecutivo, inoltre, la due giorni calcistica è anche un memorial in onore di Nicola Pirovano, il farmacista 34enne, iscritto al club bianconero, trovato senza vita nella sua abitazione in via Solferino nel maggio dell'anno scorso. L'evento è patrocinato dal Comune di Meda e dalla Provincia di Monza e Brianza.

Concerti d’estate in Villa Brivio a Nova Milanese

A Nova Milanese l'appuntamento è con gli spettacoli all'aperto in Villa Brivio. Questo fine settimana sono infatti in programma due serate ad ingresso libero molto interessanti: si inizia sabato 24 giugno con l’ensemble Duomo in “Morricone… sotto le stelle” e si prosegue il 15 giugno con “Tierra y luna. Canti dalle Ande” della compagnia Umami.

Grande festa a Monza per San Giovanni

Un weekend tra storia medievale e fiamme danzanti, così Monza celebra il suo patrono, San Giovanni, nel weekend.

Già da stasera, venerdì, inizieranno gli spettacoli di fuoco (ma non saranno i celebri fuochi di artificio, perché quelli sono stati cancellati), fino ad arrivare alla rievocazione storica di domenica sera in centro.

Nella giornata di venerdì 23 giugno, in piazza Duomo a partire dalle 21, sarà possibile assistere a coreografie con corde, bolas e catene, esibizioni arricchite da un affascinante duello con bastoni infuocati e spade. L’atmosfera sarà accompagnata da musica a ritmo di tamburi che potrà creare un coinvolgente momento di spettacolo.

Il weekend di fuoco continua nella giornata di sabato 24, giorno di San Giovanni, in piazza Roma, dove, a partire dalle 21, andrà in scena «Fire show Respyro», un manipolatore di fuoco darà vita a un’esibizione suggestiva e a seguire «The odd performer», spettacolo di arte da strada che unisce gag comiche a capacità di giocoleria e fuoco.

Un tuffo nel Medioevo

Monza domenica 25 giugno tornerà invece al 1293. In Arengario si terrà la 42esima Rievocazione Storica intitolata «Modoetia, anno domini 1293 storia e voci dall’antico palazzo comunale». L’iniziativa, ideata da Ghi Meregalli, ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare la straordinarietà e la ricchezza del patrimonio culturale del territorio.

L’evento inizierà alle 16 sotto i portici con la Fiera Medievale, in cui si potranno ammirare gli antichi mestieri (come le lavoratrici della lana e i ricchi mercanti nei loro vestiti tradizionali) e fare una degustazione degli originali confetti di Teodolinda. Grande novità di quest’anno il gruppo di falconieri che alle 17.30 intratterranno anche i più piccoli.

Alle 21 avrà inizio il vero e proprio corteo dei figuranti in costume, tra loro ci sarà anche la regina Teodolinda, con un vestito realizzato a mano e ideato sull’immagine pittorica della regina. Il corteo si concluderà con l’arrivo in piazza Duomo dove si terrà lo spettacolo messo in scena dalla Compagnia dei Folli che si aprirà con delle tipiche musiche di cantori medievali eseguite dalla soprana Elena D’Angelo.

L’ingresso in piazza sarà gratuito ma fino ad esaurimento posti. Quest’anno, tra le altre novità, presenti all’iniziativa ci saranno anche cinque nuovi comuni che contribuiranno alla realizzazione della rievocazione storica: Lesmo, Arcore, Sovico, Biassono e Triuggio. Anche il sindaco Paolo Pilotto ha sottolineato l’importanza di mantenere vive le tradizioni per San Giovanni: «La pace si costruisce anche attraverso il riconoscimento delle comuni radici, per coltivare un senso di appartenenza arioso e aperto a tutti».

Cinema sotto le Stelle

Proseguirà fino a settembre la tradizionale rassegna estiva AriAnteo «Cinema sotto le stelle »in Villa Reale. Tanti, anche quest'anno, i titoli di qualità italiani e stranieri, le prime visioni, i film per famiglie e gli eventi speciali. Sarà a disposizione un servizio bar curato da Rete Tiki Taka, Alma Birrificio e Arci Scuotivento. I biglietti possono essere acquistati online per qualsiasi film in programma; oppure in biglietteria ma solo per il giorno stesso della proiezione. Il costo è 7,50 intero, 5,50 ridotto, per i tesserati Amici di Anteo: 4,50 (ma ci sono alcuni spettacoli da 3,50 euro per l’iniziativa Cinema Europeo). Si parte alle 21.30 nel corteo del Valentini. Per vedere la programmazione: https://www.spaziocinema.info/ .

Grecia in festa a Vedano

Da giovedì 22 a domenica 25 giugno 2023 in largo Repubblica a Vedano al Lambro si potrà gustare prelibatezze elleniche con Grecia in Festa.

Si potranno infatti mangiare prodotti tipici enogastronomici, con tante specialità dello street food made in Grecia. A fare da contorno a Grecia in Festa, animazioni per bambini e serate musicali. Il programma dei concerti - tutti con inizio alle 21 prevede la festa Disco anni Novanta, con live di Gianni Drudi venerdì 23 giugno; sabato 24, invece, l'appuntamento è con l'omaggio Rino Gaetano della band Vino Raro.

Appuntamento in largo Repubblica a partire dalle 18; mentre domenica dalle 11 del mattino.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi di sabato 24 e domenica 25 giugno 2023 in Lombardia.