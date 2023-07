Cosa fare in Brianza nel weekend: gli eventi di sabato 8 e domenica 9 luglio

Siamo agli sgoccioli del fine settimana e gli appuntamenti, anche per l'8 e il 9 luglio, sono davvero tanti sul nostro territorio. Vediamo nel dettaglio cosa fare in Brianza nel weekend.

Cosa fare in Brianza nel weekend: gli eventi a Monza

Domenica 9 luglio l’appuntamento è alla Reggia di Monza, all’interno della Cappella Reale dove l’artista Ashti Abdo con Kurdish Blues, propone un viaggio attraverso la musica del Kurdistan, ma non solo: i racconti della sua terra si mescolano con quelli delle tradizioni dei Paesi del Medio Oriente. Cantante, autore e polistrumentista curdo, è originario di Afrin, vicino ad Aleppo (Siria). La musica fa parte della sua vita da sempre: da bambino, lo appassionano i suoni della natura intorno ad Afrin, dove, dalle colline affacciate sul suo villaggio, ascolta le storie e i canti degli anziani. Inizia giovanissimo a cantare, per far addormentare la sorellina, e a strimpellare lo strumento tipico curdo, il tembûr (saz). Trasferitosi in Italia dopo l’adolescenza, continua a coltivare il tembûr, iniziando a farsi conoscere come solista, dedicandosi poi allo studio di altri strumenti, da autodidatta. l’appuntamento è alla, all’interno delladove l’artistaconpropone un viaggio attraverso la musica del Kurdistan, ma non solo: i racconti della sua terra si mescolano con quelli delle tradizioni dei Paesi del Medio Oriente. Cantante, autore e polistrumentista curdo, è originario di Afrin, vicino ad Aleppo (Siria). La musica fa parte della sua vita da sempre: da bambino, lo appassionano i suoni della natura intorno ad Afrin, dove, dalle colline affacciate sul suo villaggio, ascolta le storie e i canti degli anziani. Inizia giovanissimo a cantare, per far addormentare la sorellina, e a strimpellare lo strumento tipico curdo, il tembûr (saz). Trasferitosi in Italia dopo l’adolescenza, continua a coltivare il tembûr, iniziando a farsi conoscere come solista, dedicandosi poi allo studio di altri strumenti, da autodidatta.

Il Monza Live Sound Festival

Questa sera, venerdì, invece al via il Monza Live Sound Festival, pensato per dare spazio a Monza alle band giovanili. La musica live torna nel centro di Monza e nei quartieri nelle calde serate estive per rendere più vive le piazze e i luoghi di incontro. I venerdì sera di luglio avranno le sonorità rock: dal blues, folk al jazz, dal metal all’hard rock fino a quello alternativo con le migliori band amatoriali del territorio. Saranno quattro le date per altrettante tappe che coinvolgeranno l’intera città e la musica sarà di tutti, sia di chi la fa, sia di chi la ascolta. Nei primi tre appuntamenti saranno le piazze ad accogliere i corner in cui si alterneranno i gruppi musicali. Il quarto invece si svolgerà al Centro civico del quartiere Libertà.

Eventi a Desio

Una selezione di brani che percorre la storia del jazz dagli anni '40 ai giorni nostri, spaziando dal bebop di Charlie Parker e Dizzy Gillespie, all'hard bop di Art Blakey e Oliver Nelson, al jazz contemporaneo di Michael Brecker e Chris Potter.

Domenica 9 luglio alle 21.30 torna a Parco Tittoni a Desio il Festival jazz, un’iniziativa gratuita realizzata grazie alla collaborazione della Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza Desio e alla co-progettazione del Comune. Un concerto che vedrà protagonista lo Stolen Moments Quartet con Robert Bonisolo, Alessio Menconi, Marco Rottoli e Matteo Rebulla. Per una domenica gratuita all’insegna della qualità.

Un aperitivo speciale

Sempre a Desio nel weekend si segnala l'evento "Cocktail dal Mondo" promosso dalla Casa delle Donne. Nel corso della serata di domani, 8 luglio, a partire dalle 18, i partecipanti prepareranno insieme alcune bevande per poi gustarsi l'aperitivo tutti insieme.

Eventi a Seregno

Prosegue la rassegna "Seregno d'estate". Nel corso del weekend in programma un appuntamento in Auditorium e uno con la musica in piazza.

Domani, sabato 8 luglio alle 21 presso l'Auditorium "UN MUSICAL PER NOI", eEvento sostenuto dal Comune di Seregno con Bando Giovani 2022 e "7 PECCATI, IL MUSICAL", spettacolo con compagnia Teatrale Mirò - Ingresso Libero.

Domenica 9 luglio alle 21 invece appuntamento in piazza Risorgimento con JAZZIN SEREGNO FESTIVAL e DNA 59 SEXTET.

Eventi a Cesano Maderno

Anche a Cesano Maderno il weekend offre spunti interessanti per grandi piccini. Proseguono le aperture straordinarie del fine settimana di Palazzo Arese Borromeo, visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Inoltre domenica 9 luglio- alle 13, il pic-nic nell'area del Giardino di Palazzo Arese Borromeo e, nello stesso luogo, lo spettacolo teatrale di narrazione per bambini "Il segreto degli alberi". Appuntamento alle ore 16. Prenotazioni su villeaperte.info

Lesmo Camparada

Tra Lesmo e Camparada grande attesa per la Festa Patronale di cui il Giornale di Vimercate è media partner. Da venerdì 7 a lunedì 10 luglio un calendario ricco di appuntamenti: sabato pomeriggio anche la seconda edizione della Color Run per le vie dei paesi. La tre giorni prevede un programma fittissimo e pieno di appuntamento di grande prestigio per tutti, dai bambini agli adulti, senza dimenticare i giovani e le famiglie.

A Usmate la notte bianca



Sabato 8 luglio Una novità assoluta come il volo in mongolfiera, una luccicante conferma come quella dei fuochi artificiali, immancabili tradizioni fra cui musica e bancarelle.Sabato 8 luglio Usmate Velate si prepara per vestirsi «a festa» in occasione dell’edizione 2023 della Notte Bianca, uno straordinario momento di festa, divertimento, cultura, commercio e gastronomia coordinato dal Comune in sinergia con ConfCommercio Vimercate.

Il programma di giornata vedrà, come da tradizione, la presenza di musica dal vivo, street food, animazione, bancarelle ed esibizioni artistiche: corso Italia, via Roma, via Cavour e Piazza Pertini si animeranno sin dal pomeriggio per poi arrivare al gran finale con spettacolo pirotecnico che si terrà a mezzanotte presso il Centro sportivo comunale di via Luini, dando così la simbolica chiusura all’evento.

Sempre qui, partire dalle 18, una mongolfiera permetterà ai più curiosi di salire in aria e di muoversi guardando tutti… dall’alto: una straordinaria attrazione che permetterà di osservare Usmate Velate, la Brianza e Milano da una prospettiva decisamente inedita.

Eventi a Carnate e Caponago

Dirty Sand Fest, il torneo di beach volley 4vs4 nei giardini del palazzetto dello sport. Si comincia domani mattina, sabato 8 luglio, dalle 10.30 fino alle 23, poi domenica dalle 10.30 e infine le premiazioni nel pomeriggio. Durante il torneo, musica e cucina. Carnate nel weekend arriva ilt, il torneo di beach volley 4vs4 nei giardini del palazzetto dello sport. Si comincia domani mattina, sabato 8 luglio, dalle 10.30 fino alle 23, poi domenica dalle 10.30 e infine le premiazioni nel pomeriggio. Durante il torneo, musica e cucina.

Caponago invece stasera è in programma l'evento "Balera Sotto Casa" con la band "Roby e la torpedo blu". Ingresso gratuito.

Eventi nel vimercatese Tanti appuntamenti da vivere anche nel vimercatese: ad esempio in programma c'è la rassegna "HOMATE AL PARCO" presso il Parco Manzoni, organizzata da Associazione Homate. Mentre domenica 9 luglio appuntamento con il teatro alle 21 con "Orario di visita" commedia brillante con la Compagnia Filodrammatica Agratese. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Cinema di Omate Ad Agrate invece domani, 8 luglio, alle 16.45 presso il Cortile Cittadella della Cultura prosegue la rassegna "Agrate d'Estate" con le "letture sotto il gelso. Storie di balene". Un appuntamento dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni a cura delle bibliotecarie. Si consiglia la prenotazione al numero 039/650713 o via e mail: biblioteca.agratebrianza@ cubinrete.it

Eventi a Vimercate