Le reliquie di don Puglisi a Giussano

Arriveranno in basilica, giovedì 1 settembre le reliquie del Beato don Pino Puglisi: un evento importante per la comunità pastorale che ha organizzato diversi momenti di preghiera.

L'accoglienza giovedì 1 settembre

La comunità pastorale San Paolo si prepara ad un importante momento religioso: giovedì 1 settembre arriveranno le reliquie del beato don Puglisi, in basilica.

Ad accoglierle, alle 20.30, ci saranno i fedeli, le autorità civili e don Sergio, che subito dopo celebrerà una messa solenne presieduta da monsignor Michele Autuoro, vescovo ausiliare di Napoli, che resterà in città anche venerdì.

Le iniziative in programma

Diversi i momenti di preghiera organizzati per ricordare e rendere omaggio al sacerdote ucciso dalla Mafia per il suo costante impegno civile e sociale a Palermo. Nella serata del 2 settembre ci sarà anche uno spettacolo teatrale di Christian Di Domenico, «U Parrinu. La mia storia con padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia». Sabato arriverà anche monsignor Luciano Angoroni per la ma messa delle 18 e alle 21, testimonianza sul Beato Pino Puglisi di monsignor Carmelo Vicari, Vicario episcopale di Palermo. Seguirà l’adorazione eucaristica per tutta la notte. Domenica 4 settembre messa solenne con monsignor Vicari e don Sergio e alle 16, saluto delle reliquie e partenza verso Palermo.

Tutte le celebrazioni si terranno in basilica dove sarà allestita anche una mostra dedicata al sacerdote.