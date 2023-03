“Generazioni connesse. Prenditi cura di te, degli altri e della tua città”. Il progetto del Comune di Cesano Maderno, sviluppato nell’ambito del bando di Regione Lombardia “E-state e + Insieme”, nasce con l’idea di offrire ai minori e alle loro famiglie varie opportunità di socializzazione e svago in ambiti culturali, sociali ed educativi.

“Generazioni Connesse”: a Cesano tanti eventi per promuovere la socializzazione ed il patrimonio storico

Tre “macro contenitori” di eventi all’interno dei quali sono state inserite, pensate ed organizzate numerose iniziative culturali, formative e didattiche con l’intento di fornire opportunità di condivisione, aggregazione e crescita formativa sul territorio, grazie alla preziosa sinergia con il Terzo Settore cittadino, sempre più fondamentale per la comunità di Cesano Maderno.

“Un progetto multisettoriale che guarda ai più piccoli e ai giovani nella consapevolezza che siano protagonisti del futuro, con nuove forme di cittadinanza attiva e azioni rivolte alla promozione e alla conoscenza del nostro territorio - ha spiegato il Sindaco Gianpiero Bocca. Percorsi di sensibilizzazione grazie ai quali viene promossa la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale di Cesano Maderno, alla scoperta dei luoghi più rappresentativi e simbolici della nostra città. Iniziative aperte a tutti, che puntano ad aggregare e coinvolgere, perché l’Amministrazione pone l’inclusione alla base del suo agire amministrativo, attuandola attraverso proposte innovative, flessibili, socialmente rilevanti, valorizzando il ruolo del terzo settore cittadino, che non finirò mai di ringraziare per l’impegno profuso per la nostra comunità. Un risultato frutto di un lavoro condiviso che ha visto impegnata tutta la Giunta Comunale”

La struttura degli eventi

“Generazioni Connesse. Prenditi cura di te, degli altri e della tua città”, è così strutturato:

Pillole di Scienza: alla scoperta dell’universo . Si tratta di un programma di iniziative che, per i mesi di febbraio e marzo si svolgono nella Biblioteca Civica “V. Pappalettera”. Laboratori didattici, scientifici e creativi, attività educative costruite attraverso il coinvolgimento dei partecipanti e rappresentando anche un’occasione di apprendimento per il presente ed il futuro.

Cesano in fumetto: "Tris" di eventi realizzato da Isal- Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda a cura del professor Ferdinando Zanzottera e dalla biblioteca Civica. In programma la mostra "Luca Usai il segreto della creatività. Storie a fumetti e illustrazioni" allestita nello spazio espositivo ISAL fino al 12 marzo. Un'occasione per ripercorrere le tappe salienti della carriera del maestro-disegnatore Disney e mostrare il lavoro di reinterpretazione in chiave fumettistica di alcuni affreschi presenti nella Sala dei Fasti Romani di Palazzo Arese Borromeo, inediti realizzati appositamente per la mostra; Incontri di cultura fumettistica "Nuvole parlanti a Palazzo Arese Borromeo": all'interno di Palazzo Arese Borromeo, quattro incontri serali per una seria riflessione sulla cultura artistica fumettistica, sulla storia contemporanea e sull'attualità, quali la guerra nel fumetto e o il mondo dell'architettura nelle "nuvole parlanti". Gli incontri vedranno il coinvolgimento di noti disegnatori Disney e di docenti universitari, ponendosi come momenti di riflessione sulla cultura artistica pop e sulla contemporaneità.

I quattro appuntamenti sono fissati per giovedì 2 marzo (“Progettare, immaginare e sognare l’architettura”);

giovedì 9 marzo: “Architettura e nuvole: l’architettura nel fumetto”; venerdì 17 marzo: “Il deposito di Zio Paperone tra storia, scienza e architettura”; giovedì 23 marzo: “Conflitti e sorrisi: “La guerra e le nuvole parlanti”.

Le attività proposte dalla Biblioteca

Tante le attività proposte in Biblioteca. “Creiamo fumetti con gli autori di Brina”, con Christian Cornia e Giorgio Salati, è in programma sabato 4 marzo alle 10.30. Un laboratorio di fumetto con gli autori delle graphic novel per ragazzi “Brina” e la Banda del Sole Felino e Brina.

Mercoledì 15 marzo ci sarà invece “Simona Atzori: una storia oltre il limite”: Una graphic novel per ragazzi e adulti che ripercorre alcuni tra i più significativi eventi della vita di Simona Atzori, artista, ballerina e scrittrice italiana nata senza gli arti superiori.

Sabato 25 marzo nel cortile di Palazzo Arese Jacini si terrà l’evento “Menta”, presentazione della graphic novel di Christian Galli e laboratori di costruzione del personaggi. Come nasce un personaggio a fumetti? Dallo schizzo al disegno, ogni partecipante potrà realizzare il proprio personaggio.

“Non solo Spider-man: alla scoperta dei supereroi Marvel” è invece in programma venerdì 31 marzo. L’esperto Massimo Barison guiderà i partecipanti alla scoperta dei protagonisti dei fumetti Marvel, della loro nascita e delle loro storie.

Alla scoperta del patrimonio culturale

Il terzo macro contenitore di iniziative organizzate è “Alla scoperta del patrimonio culturale”, attività ludico-ricreative con l’obiettivo di promuovere i luoghi simboli di Cesano Maderno ed il patrimonio storico-culturale della nostra città.

Il programma delle iniziative prevede:

Domenica 5 marzo (ore 15), “Il Conte smemorato”. Una caccia al tesoro dove i tesori da trovare sono i luoghi o i personaggi con le loro trascinanti storie.

"La città in trappola" è l'appuntamento di domenica 19 marzo (ore 15): tra gli antichi scritti di Alessandro Volta sono stati trovati degli appunti con una profezia: le squadre di partecipanti dovranno vestire i panni degli antichi mestieri

lombardi, aggirandosi per le città alla ricerca dei segreti dei luoghi. Entrambi gli appuntamenti a cura dell’associazione culturale Dramatrà.

Particolarmente emozionante l'appuntamento con il tour-gioco per la città, "A spasso per Cesano Maderno", che sarà divisa in due edizioni: Cesano da est a ovest la domenica 5 marzo ,

, Cesano da sud a nord domenica 19 marzo, entrambe con inizio alle ore 10. Una iniziativa rivola ai bambini dai 6 agli 11 anni. Realizzato dall’Ass.ne Amici del Palazzo e Parco Arese Borromeo e del Gruppo Nordic Walking-Team Triangolo Lariano lago di Como ASD, sezione di Cesano Maderno: un “gioco dell’oca” per scoprire lentamente a piedi il patrimonio artistico e le radici storiche della città, risalenti fin dai tempi in cui Cesano Maderno.

Giardino Arese Borromeo da scoprire

Alla scoperta del Giardino Arese Borromeo domenica 26 marzo alle ore 15 e alle ore 16:30 con “Il segreto degli alberi”, uno spettacolo teatrale per bambini a cura di Associazione Teatro dell’Aleph, miti e leggende sugli alberi, narrati tra stormir di Fronde e canti di uccelli.

Scrittura, produzione musicale e attività per i ragazzi

Del programma “Generazioni Connesse” fa parte anche il Laboratorio di scrittura e produzione musicale per ragazzi dagli 11 ai 17 anni “ART in the Box”, realizzato dalla Cams –Ricordi Music School, che si terrà presso la civica accademia in via Luigi Cerati 11. Il corso è gratuito e consiste nella riproduzione di una canzone: dalla scrittura melodica e testuale alla fase di produzione in studio, fino alla distribuzione tramite su tutte le piattaforme di streaming.

Preziosissimo, inoltre, il supporto delle Comunità Pastorali e degli oratori cittadini che svolgono le attività di doposcuola, aiutando i ragazzi con i compiti e lo studio, mettendo a disposizione spazi di incontro e socialità anche per ritrovarsi dopo aver terminato le attività di studio (Oratorio San Pio X, via Molino Arese, tutti martedì dalle 14:30 alle 15:30; Oratorio Don Bosco, via Cesare Cantù, tutti i venerdì stesso orario).

Attività ricreative

Tra le attività ricreative anche quelle del “Sabato sera insieme”, dalle 21 alle 24 di ogni sabato gli oratori della città aprono le porte a tutti coloro che vogliono trascorrere una serata tra giochi, karaoke, tornei e molto altro ancora: Comunità Pastorale Pentecoste (ogni sabato, un oratorio a rotazione); Comunità Pastorale SS. Trinità (ogni sabato, oratorio di Binzago).