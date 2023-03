Da Camparada a Pechino Express: inizia stasera l'avventura di Giorgia Soleri

Inizia questa sera, giovedì 9 marzo, l'avventura di Giorgia Soleri a Pechino Express. La celebre influencer di 27 anni è cresciuta in Brianza, a Camparada, e insieme a un cast veramente stellare è una delle partecipanti al reality show che verrà trasmesso su Sky.

Da Camparada a Pechino Express

La giovane farà coppia con Federica Fabrizio, più nota come "Federippi", in un duetto ribattezzato "Le Attiviste". Giorgia, infatti, è salita alla ribalta nazionale per via della sua relazione sentimentale con Damiano David, il cantante dei Maneskin, ma non solo. Da sempre è infatti in prima linea nella difesa dei diritti delle donne e in particolar modo si sta distinguendo per la sua battaglia nella sensibilizzazione sulla vulvodinia, patologia di cui lei stessa soffre e con cui convivono oggi migliaia di altre donne. L'intensa attività di educazione e informazione l'ha portata, alcuni mesi fa, anche a partecipare a una seduta in Parlamento.

"Non mi arrendo al dolore"

Sulla sua esperienza a Pechino Express, Giorgia Soleri ha così commentato ai media:

"Sapevo che il dolore sarebbe arrivato anche in viaggio e mi sono curata come avrei fatto a casa. Però sarei stata molto peggio a rimanere a casa per paura del dolore, non potevo rinunciare a questa esperienza unica nella vita. Fisicamente è stata un'esperienza molto pesante, ancora di più di come si vede il televisione. Questa avventura mi ha fatto capire che ho dei limiti da rispettare, ma che posso anche superare alle volte: sicuramente mi ha dato nuova forza e spero che il mio dolore possa essere d'aiuto ad altre donne"

Per sapere come sia andata l'esperienza di Giorgia non resta che attendere l'esito del reality.