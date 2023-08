Salvati gli ulivi danneggiati dal maltempo in via Pontida a Desio. Si continua a lavorare nel Comune per rimediare ai danni provocati dai violenti nubifragi che hanno colpito il territorio di Desio nel mese di luglio. Uno degli ultimi interventi è stato il rialzo degli ulivi di via Pontida, che erano stati abbattuti dalle forti raffiche di vento.

A Desio salvati gli ulivi in via Pontida

Gli sforzi per mettere in sicurezza le aree verdi del Comune di Desio si sono estesi a via Pontida, dove la ditta Sangalli ha effettuato un intervento di recupero, rialzo e rimessa in sede degli ulivi, caduti durante le giornate di calamità naturale di fine luglio. La stessa ditta avrà in carico la bagnatura degli ulivi per le prossime settimane. Si tratta di un piccolo passo in avanti verso il recupero della normalità degli spazi verdi in città. Il lavoro da svolgere è ancora lungo, ma ogni giorno si aggiunge un importante tassello.

Ancora numerosi i danni a Desio

Sono tuttavia ancora numerosi gli interventi da compiere per poter mettere in completa sicurezza tutte le aree verdi di Desio, anche perché, come ha affermato il sindaco Simone Gargiulo,

"Purtroppo gli effetti sono stati veramente devastanti; oltretutto, c'è anche da dire che gli altri Comuni non hanno un'estensione del verde come ce l'ha Desio".

Sono circa 500 le piante sradicate, 140 solo all'interno di Parco Tittoni, che resterà chiuso al pubblico fino a che le operazioni per la messa in sicurezza non saranno concluse. A distanza di un mese dal nubifragio, il lavoro che resta da fare è ancora tanto, così come dimostrano i residui dei tronchi rimasti ancora sui marciapiedi e nei parchi della città. I danni subiti dalla città, tra il Comune, privati e attività, superano i 20 milioni di euro.