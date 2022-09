A Barlassina la consegna delle benemerenze civiche. La cerimonia si è svolta stamattina, domenica 4 settembre 2022, a Palazzo Rezzonico.

Premiati Luisa Trezzi e l'ex sindaco Giancarlo Frigerio alla memoria

A essere premiati dal sindaco Piermario Galli sono stati due cittadini che si sono impegnati con passione per la loro comunità. Luisa Trezzi, nata nel 1933 a Barlassina, si è sempre spesa, e lo sta facendo tuttora, per le persone disabili: è stata la fondatrice e presidente dal 1995 della cooperativa Oasi 2 e dal 2006 gestisce anche la comunità alloggio Albatros. Un impegno, quello per l'Oasi 2, che ha profuso anche l'ex sindaco Frigerio, nato nel 1931 in paese e scomparso il 19 gennaio del 2022. Oltre che primo cittadino di Barlassina per tre mandati (85-90, 90-94 e 99-2004), è stato infatti presidente dell'Oasi 2 dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 2011. A ritirare emozionate la benemerenza la moglie Alda e la figlia Sandra.

Il sindaco: "Il loro amore per Barlassina sia uno stimolo per noi"

"Mi sembra di individuare un minimo comune denominatore tra i due benemeriti, ovvero un profondo amore per la nostra Barlassina, che li ha portati a spendere tempo e risorse - il commento del sindaco Piermario Galli - Un amore che è passato dalla vicinanza all'ascolto, in particolare delle persone più in difficoltà. Un amore che li ha portati a realizzare progetti ambiziosi, come il recupero dell'ex parco militare da parte di Frigerio e la fondazione dell'Oasi 2 da parte di Trezzi. Mi auguro che possano essere un esempio e uno stimolo per tutti noi".