A Seveso al via il nuovo servizio di raccolta del verde a domicilio

E' partito il nuovo servizio di ritiro del verde a domicilio in abbonamento per gli utenti di Seveso che ne faranno richiesta.

Nuovo servizio di raccolta del verde a domicilio

Oltre a poter sempre conferire gratuitamente gli sfalci verdi in piattaforma ecologica, i cittadini avranno la possibilità di sottoscrivere un contratto con Gelsia Ambiente che prevede la raccolta con modalità domiciliare tramite lo svuotamento di contenitori carrellati da 240 litri dotati di tag Rfid e di adesivo identificativo, che dovranno essere esposti da marzo a novembre, secondo il calendario pubblicato sul sito internet www.gelsiambiente.it e disponibile anche su G-App. A chi sottoscrive l’abbonamento, Gelsia Ambiente consegnerà a domicilio i contenitori in comodato d’uso entro 15 giorni lavorativi. Questa tipologia di raccolta rientra nei servizi “on demand”, che non va ad intaccare il portafoglio di chi non vuole o non ha la necessità di usufruire del ritiro a domicilio e che viene attivato e calibrato a seconda delle singole necessità degli utenti.

L'abbonamento per il nuovo servizio

Il costo annuale dell’abbonamento è di 76 euro per un contenitore da 240 litri, di 122 euro per chi ha la necessità di svuotare fino a due contenitori (sempre da 240 litri), di 168 per tre contenitori. I costi sono comprensivi del contenitore in comodato d’uso gratuito e prevedono un calendario quindicinale che proseguirà fino a novembre. Per quanto riguarda il Comune di Seveso l’abbonamento per lo svuotamento di un contenitore è gratuito per i nuclei famigliari con componenti disabili, mentre è prevista una scontistica del 50 per centpo (sempre per quanto riguarda il primo contenitore) per nuclei famigliari con tutti i componenti Over 70.

Cosa va nei contenitori

Nei contenitori sarà possibile inserire (senza l’utilizzo di sacchetti di plastica) solo sfalci d’erba, fiori recisi, ramaglie, potature di siepi e residui vegetali di pulizia dell’orto.

“Stiamo parlando di un servizio puntuale e vantaggioso, promosso e messo a disposizione da Gelsia, per i cittadini che hanno un giardino. Lo smaltimento del verde non costringerà alle code estive in piattaforma, magari con il rischio di trovare il cassonetto pieno e soprattutto questo servizio offre una raccolta programmata che agevolerà la quotidianità dei cittadini" dice il sindaco Alessia Borroni.

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde gratuito 800.445964 (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 18 e sabato dalle 8.30 alle 13), il sito web www.gelsiambiente.it, la G-App di Gelsia Ambiente e lo Sportello di Gelsia Ambiente al centro visite del Bosco delle Querce in via Ada Negri 1 a Seveso.