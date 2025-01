Alla cerimonia per San Sebastiano consegnati un encomio e due nastrini per anzianità

A Cesano Maderno la cerimonia per la celebrazione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, è coincisa con la presentazione dei dati del 2024 e con la consegna di un encomio e di due nastrini per anzianità a tre componenti del Corpo guidato dal comandante Gabriele Caimi.

San Sebastiano: consegnati un encomio e due nastrini per anzianità

Foto 1 di 1

Nel corso della cerimonia in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo, infatti, sono stati consegnati un encomio e due nastrini per anzianità. L’encomio è andato a uno degli ultimi agenti entrati in servizio, Salvatore Caruso, che in occasione di un incidente stradale avvenuto il 20 dicembre scorso in via Elisabetta Borromeo ha prestato manovre di soccorso a un minorenne sanguinante sull’asfalto. L’agente è stato infatti tra i primi a intervenire quando un 16enne che stava andando su e giù in strada con la sua mountain bike all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è rovinato a terra e, proprio nel cadere, si è infilzato una coscia: Caruso si è sfilato la cintura della divisa e l’ha stretta alla gamba del ragazzino per fermare l’emorragia.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Nastrini per i venticinque anni in Polizia Locale, invece, a due storici componenti del Corpo, gli assistenti esperti Nicola Del Giudice e Salvatore Cicero, promossi al grado di sovrintendente. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Gianpiero Bocca, l'assessora alla sicurezza Donatella Migliorino e gli altri assessori della Giunta, il segretario generale del Comune, Giampaolo Zarcone, il comandante della Tenenza dei Carabinieri, capitano Sebastiano Ciancimino e quello della Polizia Provinciale, Flavio Zanardo, insieme ai rappresentanti di diverse realtà associative cittadine e dei Corpi di Polizia Locale dei Comuni vicini.

"Sempre più punto di riferimento sul territorio per la cittadinanza"

I dati relativi all'attività svolta nell'ultimo anno sono stati resi noti dal comandante Gabriele Caimi nella cerimonia ospitata a Palazzo Arese Borromeo dopo la Messa celebrata da don Angelo Papia nella chiesa della Beata Vergine del Transito. Per il sindaco Gianpiero Bocca l'occasione per sottolineare "l’importanza della Polizia Locale, sempre più punto di riferimento sul territorio per la cittadinanza", e per evidenziare come "in questi anni sono stati numerosi e importanti gli investimenti dell’Amministrazione per potenziare l’organico e dotate la Polizia Locale di strumentazione tecnologica, con l’obiettivo di rendere la città sicura, vivibile e rispondere a una delle tematiche più sensibili per la comunità".