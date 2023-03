All'ospedale chiudono il drive through per i tamponi e il triage dedicato ai pazienti Covid

Una svolta epocale. Un altro passaggio che certifica la fine della pandemia.

Smantellato il drive through

Dopodomani, venerdì 31 marzo 2023, sarà di fatto l'ultimo giorno di attività del drive through per i tamponi anti Covid allestito da Asst Brianza davanti all'ospedale di Vimercate. Un servizio avviato in fretta e furia nei mesi più difficili della pandemia quando prenotare un tampone era una vera e propria impresa. Tamponi all'epoca più che mai necessari per poter lavorare, muoversi o andare a scuola.

Le code chilometriche

Tanto che più volte anche lo stesso drive through, allestito in una tenda fuori dall'ospedale proprio per evitare il congestionamento all'interno del nosocomio, era stato letteralmente preso d'assalto con code di auto che dal parcheggio arrivavano fino all'ingresso della Tangenziale Est.

Il secondo punto tamponi

Tanto che per alcune settimane aveva funzionato anche un secondo punto tamponi a Vimercate, allestito in un parcheggio dell'area ex Ibm di Velasca Giorni difficili anche per i volontari della Protezione civile, che avevano assicurato con la loro presenza il funzionamento del servizio.

Da mesi ormai, con l'esaurirsi della pandemia, il servizio era però ormai stato ridotto al minimo. Ora la decisione di chiuderlo.

Chiuso anche il triage in Pronto soccorso dedicato ai malati Covid

Non è l'unica novità però che riguarda l'ospedale di Vimercate. Nei giorni scorsi è infatti stata smantellata anche la tenda allestita all'ingresso del Pronto soccorso all'interno della quale era stato allestito un triage dedicato ai pazienti che giungevano in ospedale con i sintomi Covid. Un percorso dedicato per limitare al minimo le possibilità di contagio.

Anche questo servizio, assicurato anche e soprattutto grazie ai volontari di Avps Vimercate, non ha più ragion d'essere.

A fine aprile stop anche al centro vaccini nell'ex Esselunga

Due novità a cui a breve si aggiungerà la terza, come già anticipato alcune settimane fa: dal 30 aprile chiuderà infatti anche il centro vaccinale allestito nell'ex Esselunga di Vimercate. Nel mese di aprile sono previsti solo alcuni giorni di apertura dedicati a vaccinazioni (non solo Covid) già prenotate. Poi, lo stop definitivo.