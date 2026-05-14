Assessore fuori dalla Giunta, la segretaria di Forza Italia scrive ai vertici del partito

Maria Antonia Mazzola ha sottolineato che su una decisione del genere "sarebbe servito un confronto preventivo".

La segretaria comunale di Forza Italia, Maria Antonia Mazzola, ha inviato una lettera ai vertici regionali e provinciali del partito in merito alla vicenda che ha coinvolto l’ex assessore alla Pubblica Istruzione Domenico Pansera, a cui il sindaco di Lentate sul Seveso Laura Ferrari ha revocato le deleghe dopo la sua partecipazione alla cerimonia dell’Anpi per il 25 Aprile, sostenendo che «è venuto meno il rapporto di fiducia».

Assessore fuori dalla Giunta, Mazzola: “Una decisione che avrebbe meritato un confronto preventivo”

Nella comunicazione, Mazzola esprime «perplessità» riguardo al motivo della revoca delle deleghe assessorili, sottolineando come una decisione di tale rilevanza politica e amministrativa avrebbe meritato «un confronto preventivo e un coinvolgimento del partito sul territorio». La segretaria comunale evidenzia inoltre il lavoro svolto da Pansera nel settore della Pubblica Istruzione e richiama i valori di dialogo, pluralismo e rispetto istituzionale che da sempre caratterizzano Forza Italia.

«Ritengo fondamentale – scrive Mazzola – che il confronto politico torni ad avvenire nel rispetto reciproco e attraverso un dialogo serio e costruttivo, soprattutto quando sono coinvolti amministratori che hanno operato con impegno al servizio della comunità».

“Il nuovo assessore dovrà essere di Forza Italia”

Nella lettera viene inoltre richiesta attenzione politica sulla vicenda e la convocazione di un incontro chiarificatore, con l’obiettivo di tutelare il ruolo del partito e favorire una ricomposizione nell’interesse della città.